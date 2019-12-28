За первую неделю проката Star Wars: Episode IX — The Rise of Skywalker собрал $290 млн в Северной Америке, глобальные киносборы превысили отметку $570 млн

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Первая полная неделя кинопроката фильма Star Wars: Episode IX — The Rise of Skywalker / «Звездные войны: Скайуокер. Восхождение» уже завершилась, так что можно подвести первые серьезные итоги финала третьей трилогии.

Показав неплохой старт в первый день проката пятницу 20 декабря ($89,6 млн) картина ожидаемо сдала на выходных ($47,5 млн и $40,3 млн соответственно), получив по уточненным данным за первый уикэнд $177,38 млн. Вторник оказался худшим днем первой недели с результатом $20,27 млн, однако за счет праздничного Рождественского дня ($32,16 млн) фильму удалось несколько наверстать упущенное.

В итоге, по результатам полной первой недели домашние сборы Star Wars: The Rise of Skywalker составили $289,8 млн. За пределами США и Канады фильм собрал чуть меньше, чем на родном рынке — $282,3 млн, что дает суммарные сборы на уровне $572,1 млн.

Напомним, что режиссер девятой части Star Wars: Episode IX — The Rise of Skywalker Дж. Дж. Абрамс снял первую часть последней трилогии Star Wars: The Force Awakens, которая в 2015 году стала самым крупным релизом Северной Америки с результатом $936 млн (за рубежом $1,131 млрд и общие сборы $2,068 млрд). Вторая часть последней трилогии от Райана Джонсона показала себя скромнее — $620 млн дома и $712 млн за рубежом (в сумме $1,332 млрд).

Источник: BoxOfficeMojo