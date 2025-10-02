Кино Новости 02.10.2025 comment views icon

"Убить Билла: Кровавое дело целиком": фильм Тарантино выйдет в кинотеатрах объединенным и с 7 минутами дополнительного времени

author avatar

Андрій Русанов

Редактор новостей

"Убити Білла: кривава справа цілком": фільм Тарантіно вийде в кінотеатрах об’єднаним та з 7 хвилинами додаткового часу

Lionsgate выпустит в кинотеатры объединенную версию «Убить Билла», который Квентин Тарантино изначально задумывал как единый фильм. «Кровавое дело» несколько потеряет из-за объединения, но и приобретет.

В фильме «Убить Билла: Кровавое дело целиком» (Kill Bill: The Whole Bloody Affair) убран клиффхенгер «Убить Билла 2» (2003) и пересказ, с которого начинался второй фильм 2004 года. Новинкой этого кинотеатрального релиза станет никогда ранее не демонстрировавшаяся 7,5-минутная анимационная вставка. Тарантино говорил о версии, с анимацией еще на Comic-Con 2014 года в Сан-Диего. Копии релиза выйдут в форматах 70 мм и 35 мм.

«Я написал сценарий и срежиссировал это как один фильм — и я очень рад дать фанатам возможность увидеть его как один фильм. Лучший способ посмотреть «Убить Билла: кровавое дело целиком» — в кинотеатре, на пленках Glorious 70 мм или 35 мм. Кровь и кишки на большом экране во всей красе!», — рассказал режиссер.

Два года назад «Убить Билла» уже выходил в кинотеатры повторно, в честь своего двадцатилетия. Тоби двойная лента получила вариант 4К. Долгое время сообщалось, что третий фильм станет для режиссера, но он якобы отказался от этой идеи. Какой на самом деле станет следующим — пока неизвестно, поскольку Тарантино отказался и от «Кинокритика». Сейчас продолжаются съемки «Приключений Клиффа Бута», который ставит Дэвид Финчер по сценарию Тарантино для Netflix.

В «Убить Билла» играют Ума Турман, Люси Лью, Вивика А. Фокс, Майкл Мэдсен, Дэрил Ханна, Гордон Лью, Майкл Паркс и Дэвид Керрадин. Объединенная лента выйдет на экраны 5 декабря.

Источник: Deadline

