Невеста возвращается: «Убить Билла» Тарантино снова появится в прокате по случаю 20-летия фильма. Теперь в 4К!

Lionsgate выпустит 4K-ремастер первой части истории о мести Беатрикс Киддо – но информации о том, получит ли фильм «Убить Билла» какой-нибудь дополнительный видеоматериал пока нет.

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Компания Lionsgate во время квартального отчета о доходах объявила, что получила права на распространение фильмов «Убить Билла» и «Джеки Браун», поэтому теперь у студии в наличии самое большое портфолио фильмов Квентина Тарантино, включая такие названия, как «Бешеные псы», «Бесславные ублюдки», «Джанго освобождённый», «Омерзительная восьмёрка» и «Доказательство смерти».

Большинство лент были выпущены The Weinstein Company или Miramax, поэтому некоторые из них стали доступны после банкротства компании Вайнштейна и его обвинений в сексуальном насилии, домогательствах и нападениях. Последний фильм Тарантино «Однажды в Голливуде» выпустила Sony Pictures и, согласно уникальной договоренности, режиссер получит право собственности на основные авторские права на оскароносную ленту через 30 лет.

Первая часть фильма «Убить Билла» вышла в кинотеатрах в октябре 2003 года и показала историю Невесты (Ума Турман), стремящейся отомстить бывшему возлюбленному Биллу (Дэвид Керрадайн). В апреле 2004 года в кинотеатрах вышел «Убить Билла 2», по сути, завершавший приключения Беатрикс Киддо.

Тарантино, однако, проявлял заинтересованность в создании продолжения, действие которого развернется не менее чем через 10 лет. Хотя сейчас, как сообщается, режиссер взялся снимать свой последний фильм, совсем не связанный с бывшей наемной убийцей.

4K-ремастер «Убить Билла» появится в прокате в октябре 2023 года — как раз к 20-летию с момента выхода оригинального фильма.