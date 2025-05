TOP 10 crossover compactos: los mejores modelos y los más fiables

Todo el mundo quiere elegir un coche que no dé problemas y dure lo máximo posible. Aquí tienes diez de los mejores y más fiables crossovers compactos. Seguro que encuentras tu favorito entre estos modelos.

Esta clasificación no la hemos elaborado nosotros, sino J.D. Power, una empresa especializada en la investigación de la satisfacción del cliente, la evaluación de la calidad de los productos, la recopilación de datos analíticos y una especie de agregador para la recogida y el tratamiento de datos de marketing. Aquí vamos a ofrecer una clasificación adaptada a nuestro mercado ucraniano con coches que se pueden encontrar tanto en concesionarios como en el mercado de coches usados.

Los coches se analizaron en función de la satisfacción de los propietarios que ya han utilizado estos coches entre tres meses y tres años. Los analistas recogieron opiniones y evaluaron los coches en términos de calidad general, fiabilidad, placer de conducción, coste y practicidad durante tres años.

10 – Honda HR-V

Calidad general: 78

Fiabilidad: 76

Impresiones de conducción: 78

Depreciación: 84

Este crossover se lanzó en 2013 y ya ha pasado a la siguiente generación, que ahora solo ofrece una cadena cinemática híbrida. Sus características incluyen una increíble habitabilidad interior, dimensiones compactas, maniobrabilidad, dirección precisa y bajo consumo de combustible.

Motor: 1.5 i-MMD Híbrido

Potencia: 106 + 131 CV (EV).

Transmisión: e-CVT

Precio: desde 1 425 700 UAH

9 – Hyundai Venue

Calidad general: 78

Fiabilidad: 77

Impresiones de conducción: 83

Depreciación: 87

El compacto coreano Hyundai Venue sorprendió en su momento incluso a los periodistas. No parecía una solución muy práctica combinar su carismático aspecto con un motor atmosférico convencional y bastante anticuado, pero resultó ser todo un éxito en términos de fiabilidad. Este tipo de coches son la base de la reputación de la marca. Venue ofrece un diseño interesante, estilo y practicidad de uso. Es una opción muy interesante para los habitantes de la ciudad y a los que no les gustan las prisas.

Motores: 1.6 MPI

Potencia: 123 CV.

Transmisión: 6AT

Precio: desde 871 200 UAH

8 – Jeep Renegade Calidad general: 78

Fiabilidad: 85

Impresiones de conducción: 75

Depreciación: 87 No es un crossover muy popular en nuestro país y bastante específico en su comportamiento. Es uno de los primeros compactos de la marca americana de SUV, pero está basado en el Fiat 500L. Sin embargo, el Jeep Renegade consiguió conquistar corazones e incluso entrar en la clasificación de coches fiables.

El diseño exterior e interior son un poco desafiantes, pero su comportamiento y confianza le permiten incluirse en las filas de los SUV compactos. Y es bueno que tantos propietarios hablen del Jeep Renegade como una herramienta de calidad. Por desgracia, el modelo se dejó de fabricar después de 2023, por lo que solo se pueden encontrar coches usados en el mercado.

Motor: 1.4i MultiAir

Potencia: 140 CV.

Transmisión: 6-DDCT

Precio: desde 465.700 UAH en el mercado secundario

7 – Ford Ecosport

Calidad general: 80

Fiabilidad: 83

Impresiones de conducción: 75

Depreciación: 81

Este representante más pequeño de la gama crossover de la marca apareció por primera vez en 2013 y ha conseguido ganarse una reputación. Y aunque el Ford Ecosport no se ha vendido a los consumidores de Ucrania, merece la pena prestarle atención en el mercado secundario. Destaca por su gran altura libre al suelo, su amplio maletero y su práctico interior.

Motor: 1.0 Ecoboost

Potencia: 125 CV.

Transmisión: 6AT

Precio: desde 415 800 UAH (en el mercado secundario)

6 – Subaru XV/Crosstrack

Calidad general: 81

Fiabilidad: 77

Experiencia de conducción: 82

Depreciación: 85

No cabe duda de la capacidad de Subaru para fabricar vehículos todoterreno decentes que pueden desenvolverse fácilmente en condiciones todoterreno. Así que el Subaru XV/Crosstrack no es una excepción y sigue deleitando a todos con sus habilidades. Por supuesto, la fiabilidad de las unidades no está en duda.

Motor opuesto, transmisión variable — todo sigue como siempre. Sólo que aquí se ha añadido la practicidad del tamaño compacto. Sin embargo, en comparación con sus competidores, el Crosstrack no es tan pequeño. Lo principal es que aún se mantiene en el mercado y encuentra sus fans.

El motor: 2.0

Potencia: 156 CV.

La transmisión: CVT

Precio: desde 1 340 100 UAH

5 – Mini Countryman

Calidad general: 82

Fiabilidad: 77

Impresiones de conducción: 89

Depreciación: 85

Parece que el Mini no ha cambiado desde hace décadas, pero los diseñadores se las arreglan de algún modo para realizar incluso ajustes significativos manteniendo su integridad conceptual. E incluso hoy, en la tercera generación, este bebé, que ha ganado significativamente en peso y tamaño, sigue siendo reconocible y tiene el mismo carisma. Excelente manejo, conducción y confianza son las señas de identidad del Mini Countryman.

Motores: 1.5i MHEV

Potencia: 170 CV.

Transmisión: 7 Steptronic

Precio: desde 1 735 576 UAH

4 – Mazda CX-30

Calidad general: 82

Fiabilidad: 82

Impresiones de conducción: 87

Depreciación: 75

Los crossover de Mazda son los favoritos en casi todos los mercados. Pocos pueden superar el diseño KODO incluso hoy en día. Pero Mazda nunca ha sido especialmente fiable. Sin embargo, la satisfacción de los propietarios es mayoritariamente alta. La calidad de fabricación y el estilo del CX-30 son impresionantes incluso hoy en día, y además — el placer de conducir y poseer una obra de arte japonesa.

Motores: 2.0 Skyactiv-G

Potencia: 150 CV.

Transmisión: 6AT

Precio: desde 1 205 900 UAH

3 – Nissan Qashqai

Calidad general: 84

Fiabilidad: 85

Impresiones de conducción: 87

Depreciación: 79

Este crossover compacto sigue considerándose un modelo para muchos otros. Dado que fue el Nissan Qashqai el que marcó la moda en este segmento, es comprensible que la mayoría de los compactos se comparen con él. Esto hace que sea aún más difícil para el Qashqai mantener la atención y seguir poniendo el listón alto. Sin embargo, hace frente a la tarea.

La última actualización fue un buen toque y añadió aún más estilo y personalidad al sistema híbrido de última generación. Y no tengo dudas sobre su fiabilidad.

Motor: 1.5 e-Power

Potencia: 190 CV.

Transmisión: caja de cambios

Precio: desde 1 079 530 UAH

2 – Mitsubishi ASX

Calidad general: 85

Fiabilidad: 85

Impresiones de conducción: 87

Depreciación: 83

Digan lo que digan sobre la obsolescencia de la marca Mitsubishi, siguen manteniendo altos niveles de fiabilidad y durabilidad. El placer de conducción, la eficiencia energética de las suspensiones y la capacidad para viajar campo a través cubren todas las desventajas del alto consumo de combustible, los plásticos chirriantes y otros problemas menores. El Mitsubishi ASX es legendario por su confianza en sí mismo y su capacidad para enfrentarse a cualquier tarea en la carretera. Por eso es un representante realmente digno de la calificación.

Motor 2.0

Potencia: 150 CV.

Transmisión: CVT

Precio: desde 1 155 000 UAH

1 – Toyota CH-R

Calidad general: 85

Fiabilidad: 85

Impresiones de conducción: 87

Depreciación: 83

No creo que nadie dudara de que Toyota se llevaría la palma en los índices de fiabilidad. Aquí sólo falta Lexus, pero créeme, no está muy lejos. Los consumidores consideran que el Toyota CH-R es el más fiable, de alta calidad y agradable entre los crossovers compactos. Incluso cuando apareció por primera vez en el mercado, ya celebraba una victoria.

La fiabilidad se complementaba con lo que a la mayoría de los representantes de la marca les faltaba entonces — brillo, individualidad y un diseño moderno y elegante. Incluso hoy, en su segunda generación, el CH-R es un modelo para diseñadores e ingenieros.

Motor 1.8 HEV

Potencia: 140 CV.

Transmisión: e-CVT

Precio: desde 1 502 880 UAH