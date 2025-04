Prueba del Cupra León: modestia a la velocidad del rayo

La energía de este «hot» hatch, alias Cupra León, es arrolladora y parece embestir a cualquiera que se atreva a ponerse al volante. Es como una bestia salvaje encerrada en una jaula de decencia, y en cuanto abres el cerrojo, se libera.

De hecho, a primera vista, es difícil saber quién es este Cupra León. El nombre parece familiar, y también la forma de la carrocería, pero aun así algo falla. A la mayoría de los modelos en los acabados superiores les gusta vestirse «para parecer versiones deportivas: kits de carrocería adicionales, alerones, colores brillantes que gritan toxicidad, pero en realidad hay motores ordinarios de 150 caballos. Aquí no hay indicios de ningún carácter amenazador. Sólo la placa con el nombre en el capó, las pastillas de freno y el interior pueden insinuar que no es tan ordinario. Y cuando este modesto pequeñín arranque desde un semáforo y te deje sin aliento con su escape, no habrá duda — este León es especial.

Parece que aún no todo el mundo en nuestro país se ha acostumbrado a que tengamos el lujo de conocer y comprar oficialmente españoles «caballos potentes» bajo la marca Cupra. Como mínimo, este logotipo sigue escandalizando a los automovilistas en carretera. Y te sorprenderá saber que ahora tenemos una generación actualizada del utilitario, y con ella el Formentor-a, que ya ha causado sensación y se ha convertido en uno de los favoritos del público.

Hábitos de los tiburones

Y si el Formentor gritaba a los cuatro vientos su naturaleza abusiva, el Cupra León resultó ser más sigiloso. A primera vista, tiene un aspecto de utilitario convencional y un color de carrocería anodino, pero en realidad, su aspecto fresco ha distanciado a nuestro utilitario caliente de su gemelo.

Ahora, el Cupra León no podrá confundirse en la carretera y dejará de llamarse Seat. Una cara fresca y agresiva, al estilo del «tiburón», te mira amenazadoramente, y las grandes celdas de la parrilla del radiador parecen tragarse tus ojos, pero en realidad dejan pasar más aire. Lo principal es que no deja entrar insectos.

El color Gris Taiga es realmente digno de mención porque cambia de tonalidad según la iluminación, pasando del blanco al gris y al verde claro. Es una opción que sólo está disponible para el modelo Cupra León y cuesta unas 49 mil hryvnias. La oferta incluye colores oscuros bastante sobrios, también hay colores mates, pero todos por un precio adicional. El color de carrocería por defecto es el azul oscuro.

Nuevas ópticas con lámparas de diodos triangulares y luz matricial en los faros delanteros y traseros del mismo estilo. Además, la franja de la marca con un logotipo iluminado no hace sino acentuar el carácter distintivo del coche español. Y sin elementos estridentes innecesarios que pudieran insinuar su pertenencia al clan de los hot hatch «.

Sólo las grandes llantas de 18 pulgadas con perfil bajo Brigstone Potenza 22540 R18 92Y pueden añadir expresividad, mientras que los discos de freno Brembo ventilados con potentes pinzas brillan a través de los radios, imprimiendo el carácter del coche.

Energía desenfrenada

La única forma de mantener a raya a los 300 caballos es con frenos reforzados y mucha paciencia al volante, porque es casi imposible conducir el Cupra León despacio. Constantemente quieres dar rienda suelta a todos esos caballos, y el coche está deseando romper a galopar en cuanto sueltas los mandos. Si pisas el acelerador, el coche parece ponerse de cabeza y elevarse por encima del suelo, con los neumáticos tocando sólo ligeramente el asfalto.

El Cupra León está a la altura del VW Golf GTI, el Audi S3 y el Honda Civic Type R. Y con un precio que ronda los 45 mil dólares para la versión superior, será un regalo para los que les guste apostar. Además, podrá compensar fácilmente las apuestas, porque todo el mundo subestimará la fuerza del conquistador español. De hecho, no hay nada extraordinario bajo el capó. La plataforma MQB y el motor 2.0 TSI de la serie EA888, como en el Golf GTI, es sólo una versión más potente que produce 300 CV y 360 Nm de par. Esto se traduce en una melodía y velocidad más pronunciadas, con una aceleración hasta los cien en 5,7 segundos. La magia reside en los ajustes y la atmósfera, que el Cupra se ha esmerado en crear.

Se dice que es la última generación del motor EA888 y ha sido perfeccionado por los ingenieros para eliminar los problemas de consumo de aceite de las generaciones anteriores. El cambio DSG de 7 velocidades con embrague húmedo se ha reconfigurado para funcionar a más revoluciones y adaptarse a las condiciones de conducción.

El Cupra León dispone de cuatro modos de conducción: Confort, Prestaciones, Cupra e Individual. Cada uno de ellos ofrece ajustes modificados para las relaciones de transmisión, la compresión de la suspensión y la fuerza de la dirección. El coche es como un erizo preparándose para disparar con todas sus fuerzas.

Y, efectivamente, la caja de cambios responde con claridad, sin demora, proporcionando la dinámica necesaria. El volante progresivo se vuelve más rígido a medida que se adquiere velocidad, y el manejo mejora mucho. Cada grado de desviación del volante dirige las ruedas en la dirección correcta. Es como la última vez que conduje un Porsche.

Es un placer tomar curvas en este hot hatch, especialmente en modo Cupra, cuando toda la potencia está disponible. Por supuesto, el Honda Type R te da aún más precisión desde el volante, más información y tiene una reserva de potencia aún mayor, pero costará el doble. Y aquí, hay potencia más que suficiente para una conducción divertida, incluso si vas al circuito ahora mismo.

Un agradecimiento especial por tanta controlabilidad es para los ajustes de la suspensión. No se puede prescindir de unos amortiguadores ajustados electrónicamente, y en el modo Individual se puede ajustar la suspensión exactamente como se desee. El chasis tiene una configuración multibrazo en toda la circunferencia, pero no esperes suavidad, más bien elasticidad en condiciones cómodas. Eso sí, ten cuidado al pasar por baches grandes, ya que la suspensión puede pincharse incluso a 40 km/h, y no te olvides de los neumáticos de perfil bajo.

El consumo de combustible en modo de conducción activa se mantendrá en torno a los 10 litros a los 100 km, pero en modo de conducción urbana suave, el voracidad total caerá hasta los 7-8 litros, dependiendo del tiempo que puedas aguantar sin repostar. En autopista, la moderación se traducirá en cifras aún más bajas

Estilo gamer

La bravura del Cura León sólo se revela al arrancar el motor, pero la sensación de juego comienza en cuanto se entra en el habitáculo. Aquí, el Cupra ya ha ido a por todas. Los materiales más suaves, combinaciones de Alcántara, cuero ecológico y cuero perforado. Colores sobrios y arquitectura clara. Parece una habitación de jugadores aficionados a Minecraft y Need for Speed.

La actualización trajo consigo un nuevo volante con el botón de arranque del motor trasladado a él, que resultó ser increíblemente cómodo, un monitor más grande de 12,9 pulgadas en el centro y una fácil reorientación de los botones de la consola. Además de la última generación del sistema multimedia.

Todo parece familiar, pero un poco diferente. Y menos molesto, a excepción de estas teclas táctiles para el control del volumen y la temperatura situadas debajo de la pantalla, el acceso a la climatización se realiza únicamente a través del menú del monitor. Por cierto, es de tres zonas con función de purificación del aire. Parece que Cupra tiene un aroma especial propio. Y el sonido lo crea la increíble acústica de Sennheiser.

Los asientos de cubo al estilo Subaru STI te abrazan por todos lados, impidiendo que te desmorones, y querrás sujetar el volante sólo como exigen las normas — con las dos manos y conducir con precisión el portón trasero en la trayectoria serpenteante perfecta. Sólo en la mayoría de los casos en la ciudad y en la carretera, tal habilidad no será útil. Así que sólo tienes que imitar y jugar con los modos, despertando los instintos de carreras de los que te rodean.

Los modos se cambian con el botón situado bajo la mano izquierda, y nunca tendrás que utilizar las levas del volante, ya que el coche reacciona a cada uno de tus movimientos. A medida que cambian los modos de conducción, cambia el ambiente en el habitáculo, gracias a la iluminación de colores que recorre la parte delantera del torpedo de puerta a puerta. También sirve como luz de advertencia — se encenderá en rojo en las puertas si hay movimiento en los ángulos muertos o si alguna puerta está desbloqueada al salir del coche.

Ahora tenemos Apple Car Play Android Auto inalámbrico y carga inalámbrica, y todo está en el equipamiento de serie del VZ por 1.683.385 UAH. Si agrega opciones a nuestro coche de prueba, el costo se disparará en 200 mil UAH. Esto incluye la instalación adicional de sistemas de seguridad y asistentes activos en forma de crucero adaptativo o límite de velocidad, placas de umbral y espejos retrovisores de fibra de carbono. Opcionalmente, se puede añadir una ventana panorámica, que nuestro coche de pruebas no tenía, o un gancho de remolque.

Lo más sorprendente es que la practicidad del utilitario no se ha resentido en absoluto. El sofá trasero es bastante espacioso, hay tomas independientes para cargar gadgets, deflectores de aire y control de temperatura. Hay un reposabrazos y una trampilla independiente con acceso al maletero, y los asientos se abaten 2 a 1. El maletero ofrece 380 litros de espacio y una jaula antivuelco bajo el piso con herramientas. No es el más grande de la clase, pero tampoco el más pequeño.

Es posible instalar barras de techo y un portaequipajes, aunque existe la posibilidad de que salga volando en algunas maniobras que este utilitario te provoca constantemente. Así que cuando viajes con tu familia, tendrás que refrenar tus impulsos.

Conclusiones y posicionamiento

Me parece que pensar en un Cupra te calienta incluso antes de subirte a él. Es un coche que puede cambiar tu estado de ánimo y siempre mejorarlo. La combinación de su aspecto sobrio, la ausencia de elementos estridentes y llamativos junto con las capacidades de las que es realmente capaz este hot hatch inspira respeto. Y si pensamos en que no existe ninguna alternativa a él en nuestro mercado, queda claro que en cuanto los jóvenes conozcan el Cupra, se venderá como churros.

Ni el Golf GTI ni el Audi S3, por no hablar del Honda Type R, se venden oficialmente en Ucrania. Quizá sólo el Subaru STI pueda competir con el estatus del Cupra, pero ahí hay mucho más peligro, además de estupidez, que no todo el mundo es capaz de controlar. Y el Cupra León combina lo aparentemente incompatible y rompe el estereotipo de que un utilitario rápido, agresivo y deportivo debe tener un aspecto amenazador. Aquí puedes sorprender a los demás cada día con sólo pulsar un botón para cambiar al modo Cupra.

PROS:dinámica, manejo, habitabilidad, estilo, interior.

MINUSAS:Quiero más información del volante, el sistema multimedia es un poco confuso.

Características técnicas del Cupra León VZ 2.0TSI 7DSG