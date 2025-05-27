Електрокросовер Mazda EZ-60 отримав компонування «сендвіч», 255 к.с. потужності й 26,45-дюймовий дисплей

Електромобіль Mazda EZ-60

В той час як Tesla, BYD та інші автовиробники активно завойовують ринок електромобілів, Mazda лише набирає обертів в спробі конкурувати з ними. Японський бренд готується випустити свій новий електрокросовер Mazda EZ-60, заснований на концепті Arata. Ця модель вже з’явилася у базі даних китайського Міністерства промисловості та інформаційних технологій (MIIT).

Технічні характеристики Mazda EZ-60

Електромобіль Mazda EZ-60 побудований на новій платформі EPA, яка створена у співпраці з китайською компанією Changan. Вона має модульну структуру — акумулятор, електромотор і шасі розміщені в компактному вертикальному «сендвічі», що дозволяє знизити витрати на виробництво й покращити ефективність.

Спереду можна бачити агресивний передній бампер з виразною нижньою губою, вузькими фарами й LED-стрічкою денних ходових вогнів. Ззаду — суцільна LED-смуга, що виконує роль ліхтаря, і великий напис MAZDA. На кузові розмістився шильдик EV, який вказує на повністю електричну версію, на відміну від гібридної або EREV (з бензиновим генератором).

Габарити Mazda EZ-60 становлять 4850 мм у довжину, 1935 мм у ширину, 1620 мм у висоту, а колісна база — 2902 мм. У повністю електричній версії авто має електромотор потужністю 255 к.с. Живлення забезпечує літій-залізо-фосфатний акумулятор, місткість якого поки не розкривають. Раніше повідомлялося про запас ходу до 628 км. Для тих, кому потрібна більша автономність, є версія з бензиновим генератором (EREV). Вона має 1,5-літровий двигун потужністю 96,6 к.с., який підзаряджає батарею. Хоча від самого акумулятора ця версія може проїхати близько 160 км без запуску ДВЗ. Для Mazda EZ-6 зі схожою конфігурацією силової установки комбінований пробіг раніше обіцяли близько 1300 км.

Інтер’єр і комфорт

Усередині автомобіля панує мінімалізм і великий 26,45-дюймовий дисплей, який виконує роль головного керівного центру. Він відповідає за всі налаштування авто й функції мультимедіа. Рульове колесо — обрізане знизу, як у спорткарах. Передні сидіння не лише з підігрівом, а й з функцією масажу, що стає дедалі популярнішим у преміум-сегменті. Центральна консоль заряджає смартфони бездротовим способом й має відсік для речей.

Авто позиціюється як конкурент Tesla Model Y, BYD Sealion 6 та інших електросереднячків. Хоча виробник ще не озвучив ціну Mazda EZ-60, очікується, що це авто коштуватиме від 150 тис. до 300 тис. юанів (приблизно $20,8-41,6 тис.). Що цікаво, навіть без остаточного прайсу вже надійшло понад 20 тис. попередніх замовлень. Постачання почнуться у серпні 2025 року.

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Джерело: notebookcheck