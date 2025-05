Prueba del Peugeot e-2008: equilibrio al límite

Mientras que todos los vehículos eléctricos compiten en expresividad y tecnología, el crossover eléctrico Peugeot e-2008 simplemente sigue siendo él mismo en cualquier aspecto. Y ofrece una cómoda transición al lado de la ecología sin irritaciones, neurosis ni gastos innecesarios.

El éxito de la segunda generación del Peugeot 2008 ha demostrado la importancia del diseño, la individualidad y la sofisticación. Así es como más de 700.000 propietarios de este modelo quieren que sea su coche y, para los europeos, el 2008 se convirtió en el crossover compacto más popular en 2021. La época de las actualizaciones trajo un nuevo logotipo, mejoras parciales en el diseño y la tecnología, pero los cambios más importantes se produjeron en la versión eléctrica. En Ucrania, vemos ahora el e-2008, pero con una batería más grande e innovaciones.

La característica de los vehículos eléctricos de Stellantis es que no se distinguen de las versiones con motor de combustión interna. Una transición tan cómoda a la electrificación permite hacerlo con suavidad, naturalidad y sin cambios innecesarios en las habilidades. Lo principal de nuestro Peugeot e-2008 no es sólo su modestia, sino también algunos aspectos prácticos que devuelven la fe en los coches eléctricos.

Detalles importantes

Parecía que el Peugeot e-2008 no podía tener un aspecto más estilizado, pero los diseñadores han trabajado bien e incluso el logotipo, fresco y bastante modesto, se integra orgánicamente junto a la elegante parrilla, y en lugar de una banda dimensional al estilo de una garra, ahora hay tres. Los faros Full Led se han rediseñado y ahora constan de módulos cúbicos individuales. En general, todo el frontal ha cambiado y se ha vuelto aún más agresivo. Los bordes de la carrocería claramente definidos no hacen sino acentuar el estilo de este «león».

La parte trasera del Peugeot e-2008 se mantiene casi inalterada, con una gran inscripción Peugeot en lugar del logotipo, luces de tira de diodos también al estilo de los arañazos de las garras, además de un parachoques saliente con una almohadilla. Parece un detalle innecesario, pero en realidad es algo muy práctico que ayuda tanto a la hora de aparcar como de meter cosas en el maletero.

Lo más importante es que el restyling trajo cambios en la parte técnica, y ahora la batería de iones de litio no sólo ha aumentado su capacidad de 50 kWh a 54 kWh, sino que también ha reducido su peso en 5 kg. Además, la densidad de las celdas es ahora mayor, lo que reduce la tasa de pérdida de energía y, junto con los ajustes del software, mejora la autonomía. En combinación con el sistema de bomba de calor, que permite no malgastar energía en el sistema de climatización, el Peugeot e-2008 es capaz de recorrer fácilmente una distancia de 380 km, con los 405 km oficiales (WLTP), lo que ya es un muy buen resultado.

Al mismo tiempo, el motor eléctrico se ha vuelto más potente y produce 20 CV más que antes, hasta 156 CV, pero esto no ha afectado mucho a la dinámica de aceleración, por lo que se mantienen los mismos 9 segundos en los indicadores técnicos.

Parece que hoy en día una batería de alto voltaje de 54 kWh no es la mejor cifra ni la más práctica comparada con lo que ofrecen el MG X-Power o el Volvo EX30, e incluso Kia y Hyundai tienen versiones con baterías más grandes de 81,4 kWh y 65,4 kWh, respectivamente. Sólo los franceses han calculado exactamente lo que será suficiente para el día a día y ofrecen una versión de compromiso que permite pasar menos tiempo recargando y recorrer una distancia suficiente para no cansarse conduciendo. Los europeos tienen ofertas tan equilibradas.

De hecho, hay un inversor de 11 kW y la posibilidad de recargar la batería en 27 minutos del 20 al 80% desde una potente estación de 100 kW. Así pues, la red trifásica permite consumir 32 A y cargar hasta el 100% en 5 horas, o desde un enchufe estándar de la casa en 31 horas. Pero en realidad, rara vez ocurre que cargues desde el 0%, más bien será desde el 20% y por la noche podrás reponer el suministro hasta el 80% para sentirte tranquilo todo el día.

En general, se trata de uno de los pocos coches eléctricos que no causa irritación ni dificultades de comunicación o de carga. En el uso diario, consume entre 12 y 15 kWh cada 100 km, lo que resulta bastante económico en comparación con otros compañeros de clase. Y eso ni siquiera en modo económico, sino en un modo bastante activo. Hay tres modos de conducción: Eco (93 CV), Normal (123 CV) y Sport (154 CV), que modifican el comportamiento del coche y su preparación para un arranque rápido. Como todos los vehículos eléctricos, ofrece una aceleración instantánea a cualquier velocidad, por lo que maniobrar es fácil y sin esfuerzo. Por desgracia, en Peugeot e-2008 no hay cambios en la fuerza de regeneración, pero hay un modo en la caja que te acerca lo más posible a la conducción a un solo pedal. Incluso permite que la regeneración detenga el coche. Pero tendrás que activarlo cada vez que arranques el coche. No es un mal sistema, pero sigue sin ser suficiente para un sistema de pedaleo electrónico completo como el del Nissan Leaf.

La plataforma e-CMP es universal, y nuestro e-2008 la comparte con otros representantes de la preocupación, como el Citroën e-C4 o el Opel e-Mokka. Se trata de una configuración de chasis convencional con una suspensión multibrazo delante de tipo McPherson y una semiviga en la parte trasera con estabilizadores. Esto garantiza un comportamiento bastante seguro en carretera, sin excesivos balanceos ni excesiva dirección. Una carretera en mal estado se sentirá de lejos en el habitáculo, como un rumor lejano. También han hecho un buen trabajo en el aislamiento acústico, por lo que el ruido excesivo de la carretera queda amortiguado, aunque a veces el silbido del viento y el rumor de los neumáticos pueden oírse a través de la carrocería a partir de los 100 km/h.

No tuve ninguna queja sobre el manejo en el Peugeot 2008 y todo es perfecto. El pequeño volante parece un simulador de ordenador en tus manos y es muy cómodo y agradable de sujetar, pero el contenido de la información podría ser mejor. No necesitas hacer movimientos innecesarios, el coche sigue cada curva. Sin embargo, se solapa ligeramente con el dinámico y moderno salpicadero 3D y es difícil encontrar una posición más cómoda. Hay que aceptarlo y pensar que estaría bien tener una proyección en el mismo formato.

El paquete GT completo se ofrece por defecto e incluye toda una gama de asistentes activos, desde iluminación adaptativa hasta control de crucero activo con mantenimiento de carril y distancia con el coche de delante. Lo único es que el control de crucero se acciona con una palanca independiente situada debajo del volante, en el lado izquierdo. Aún tengo que averiguar cómo activarlo.

Por supuesto, también están disponibles las cámaras 360 con bandas dinámicas, así como el acceso sin llave, cuando el coche se desbloquea y se bloquea solo. Es una función práctica, pero aquí se han ahorrado un poco de dinero y el maletero solo se puede abrir con las manos, aunque normalmente los acabados de gama alta utilizan la apertura sin contacto con un movimiento del pie.

Mejora sensorial

También se ha actualizado el sistema multimedia Peugeot e-2008 y un monitor de 10 pulgadas en el centro de la consola. El software es más rápido con un estilo comedido, aunque sigue confundiéndote en los ajustes. Los gráficos han mejorado, al igual que la respuesta táctil, y la conectividad inalámbrica para smartphones Apple Carplay y Android Auto es más tenaz y no se cae.

El interior del Peugeot e-2008 es algo especial. El ambiente de sofisticación y elegancia, la arquitectura polifacética, la sobria calidad de los materiales y la cuidada combinación de colores hacen que el habitáculo resulte acogedor e incluso lujoso. El cuidado de los detalles y los espacios de almacenamiento es casi perfecto. Basta con fijarse en la ubicación del cargador inalámbrico para el smartphone, que está cubierto con una tapa y evita que salga volando durante la conducción, y la propia tapa tiene incluso un hueco para un bolígrafo o el propio smartphone si no se está cargando.

Todas las teclas están en su sitio, la palanca para cambiar entre los modos de conducción es una tecla estándar. Se han mantenido los interruptores basculantes para acceder rápidamente a funciones importantes y al sistema de climatización, y hay teclas táctiles adicionales en la parte superior. La calefacción del asiento y las tomas de carga de gadgets están situadas por separado.

El pequeño reposabrazos es cómodo y tiene capacidad de almacenamiento adicional, y los grandes bolsillos de las puertas y la guantera son bastante espaciosos. Los pasajeros traseros disponen de dos tomas de carga, bolsillos en los respaldos de los asientos y una cómoda inclinación del respaldo.

Los asientos se abaten de 1 a 2 y no hay acceso independiente al maletero, como en el Hyundai. Y el maletero es más pequeño, 434 litros, pero con espacio adicional bajo el piso. Si añades más espacio, el volumen total aumenta a 545 litros, lo que está bastante bien. Puedes abatir la fila trasera y obtener un máximo de 1.467 litros.

Conclusiones y posicionamiento

Peugeot cree que los clientes eligen un coche en función de sus preferencias y ha encontrado una fórmula que le permite llegar al corazón de los consumidores de la forma más rápida posible. No se trata de crear un vehículo eléctrico especial con capacidades únicas y aspecto a la última, sino de combinar comodidad, belleza, calidad, confianza y emoción en un solo coche.

Por eso, junto con su hermano francés «Citroën y otras marcas del Grupo Stellantis, Peugeot ha transformado los modelos de gasolina existentes en vehículos eléctricos, en lugar de crear vehículos eléctricos individuales. Sólo este enfoque hace que cambiar a un tren eléctrico sea realmente fácil y rápido, y lo que es más importante, que pase desapercibido.

El Peugeot e-2008 ofrece suficiente sofisticación visual, tanto por dentro como por fuera, hasta el punto de que no se nota su avanzada edad. Lo más destacado es el lujoso interior, con un salpicadero holográfico. Puede que el crossover no presuma de cierta practicidad, pero satisfará las necesidades de una familia pequeña. Y con un precio de 1.428.700 hryvnias (34.200 $), se sitúa en el medio del pelotón, lo que también habla de un hábil equilibrio.

Además, no son muchos los análogos con garantía y servicio que se ofrecen oficialmente en nuestro país. Entre los principales competidores estarán el Kia EV3 o el Hyundai Kona Electric: tienen versiones con una batería más pequeña y otra más grande, y el precio será cercano (1.430.900 UAH) o superior (1.798.300 UAH). El Volvo EX30 tiene una batería más grande, unas dimensiones mucho más reducidas y una tecnología más moderna a un precio interesante de 1.354.102 UAH, que puede resultar atractivo. Y eso por no hablar de las importaciones grises de los 2008 chinos y los no oficiales Tesla Model Y, o BYD, o Zeekr. ¿Será capaz este guapo de llamar la atención junto a competidores tan inusuales y tecnológicamente avanzados? Habrá que verlo. Pero seguro que merece la pena.

PROS:diseño exterior e interior, estilo, relación calidad-precio, sistemas activos de asistencia, consumo de energía.

DESVENTAJAS: competidores ofrecen más tecnología, la capacidad de la batería podría ser mejor.

Características técnicas del Peugeot e-2008