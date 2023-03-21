Энтузиаст потратил 11 месяцев и почти $23 тыс., чтобы выкупить все игры в магазинах Wii U и 3DS eShop

Решение Nintendo прекратить продажу цифровых продуктов в магазинах Wii U и 3DS eShop огорчило многих пользователей. После соответствующего анонса кто-то поспешил сохранить в доступности свои любимые игры, а кто-то решил не ограничиваться отдельными проектами и купил каждую игру в обоих магазинах eShop.

Отметим, обе консоли имеют огромную библиотеку «только для цифровых технологий», которую планируется закрыть 27 марта. После этого виртуальный консольный каталог больше не будет доступен. Чтобы сохранить доступ к нему, автор YouTube-канала The Completionist Жирар Халил решил бросить вызов магазинам Nintendo (и заодно здравому смыслу) и выкупить все игры на этих площадках.

Процесс выкупа всех игр и дополнений к ним в магазинах Wii U и 3DS eShop занял почти 11 месяцев. Для этого потребовалось использовать 464 подарочных карты Nintendo eShop и потратить более $22 тыс. Этот путь был нелёгким, он сопровождался различными трудностями и задержками. Например, магазины ограничили количество подарочных карт, которые можно было приобрести. Ещё у Nintendo есть жесткое ограничение на баланс цифрового кошелька, который составляет всего $250. Поэтому Халил должен был постоянно добавлять средства, покупать игры, а затем многократно повторять этот цикл для выполнения столь важной миссии. К тому же банки заподозрили неладное при достижении отметки расходов в $20 тыс.

Но и это ещё не все сложности, с которыми столкнулась команда Халила на своём пути. Как оказалось, каждая консоль имеет ограничение в 300 загруженных программ. После его достижения совершать новые установки невозможно. Поэтому команде приходилось запасаться внешними жесткими дисками и картами MicroSD, чтобы загрузить все игры. И ещё в некоторых случаях возникали проблемы с блокировкой DLC из-за прогресса игры, что также требовало дополнительного времени.

В итоге работа по сохранению всех доступных цифровых игр для Wii U и 3DS заняла месяцы. Фактически процесс растянулся на 328 дней, он стоил Халилу и его спонсорам $22791. Коллекции занимают 1,2 ТБ памяти для Wii U и 267 ГБ для 3DS.

Халил планирует пожертвовать все игры, жесткие диски и консоли некоммерческой организации Video Game History Foundation, которая сохраняет историю видеоигр.

Источник: techspot