RoboCop: Rogue City выходит в сентябре – в геймплейном трейлере показали патрулирование, расследование, перестрелки

Во время проведения мероприятия Nacon Connect издатель Nacon показал геймплейный трейлер грядущей игры RoboCop: Rogue City. В этом шутере от первого лица игрокам в роли киборга-полицейского предстоит бороться с преступностью в Детройте.

В трейлере показываются кадры патрулирования города, в котором процветает преступность. Робокоп выходит на след наркоторговцев, проводит небольшое расследование в зале игровых автоматов, ищет улики, общается с людьми, а в последней сцене проводит сражение с бандой преступников. В арсенале стража порядка имеется пистолет Auto 9, пистолет-пулемет и мощный хук стальным кулаком.

В RoboCop: Rogue City не весь игровой процесс сводится к насилию. Робокопу также предстоит разбираться и с небольшими правонарушениями, например, выписывать штрафы за неправильную парковку.

Главного героя в игре RoboCop: Rogue City озвучивает Питер Веллер, который играл роль Алекса Мёрфи (Робокопа) в фильмах RoboCop 1987 и 1990 годов. Сейчас актёру уже 75 лет, так что его голос может звучать уже немного иначе.

Игра RoboCop: Rogue City выйдет в сентябре этого года на платформах PlayStation 5, Xbox Series X/S и ПК. Ранее также планировалось выпустить версию для Nintendo Switch, но в этот раз о ней не упоминалось.

Источник: polygon