ЄС визнав українські COVID-сертифікати в «Дії»





Сьогодні Єврокомісія ухвалила рішення щодо взаємного визнання цифрових сертифікатів COVID-19 (так званих «ковідних сертифікатів») виданих Україною та ЄС, завдяки чому українці знову зможуть безпечно подорожувати без обмежень, які спричинила пандемія, повідомляють у Мінцифрі.

Сертифікат з’явиться поруч з іншими цифровими документами в «Дії». Вже завтра, 20 серпня, відбудеться спільний онлайн-брифінг Мінцифри, МОЗ та ЄС. Там обіцяють розповісти всі деталі про проєкт, його технічну частину, як все буде працювати та коли українці зможуть подорожувати з сертифікатами в «Дії»

Подія буде транслюватись у прямому етері на YouTube-каналі КМУ та офіційній сторінці Мінцифри у Facebook — початок о 10:00. Запитання до спікерів можна поставити в цій формі до 08:00 20 серпня.

Бета-тестування «ковідних сертифікатів» в Дії, які призначені для спрощення закордонних подорожей, запустили 1 липня. Днями Мінцифра розширила програму тестування COVID-сертифікатів у Дії на Android (до цього часу бета-тест обмежувався платформою iOS).