«‎Мы на пороге». Илон Маск предсказал более широкое распространение биткоина в качестве платежного средства

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Своим мнением в отношении главной криптовалюты мира Bitcoin Илон Маск поделился во время недавнего сеанса общения в чате в приложении Clubhouse, сообщает Reuters.

«Я думаю, что биткойн находится в шаге от широкого признания обычными финансовыми специалистами» Илон Маск, бизнесмен и миллиардер

Маск заявил, что поддерживает биткоин, а также выразил сожалению, что не инвестировал в криптовалюту еще восемь лет назад. Это можно считать косвенным подтверждением, что Илон Маск, который с недавних пор возглавляет рейтинг богатейших людей мира, вложился в криптовалюту.

В минувшую пятницу Илон Маска поставил тег #bitcoin себе в профиль в Twitter и написал короткий твит «Оглядываясь назад, это было неизбежно», тем самым явно намекнул, что решил инвестировать в криптовалюту. Вскоре после этого Bitcoin возглавил тренды Twitter, а стоимости криптовалюты за два часа взлетела с 32 тысяч долларов до 38 тысяч долларов за одну монету.

На фоне ситуации с GameStop интерес к криптовалютам несколько вырос. Свежее заявления Маска касательно возможного скорого широкого принятия Bitcoin консервативный финансовым рынок пока не отразилось на стоимости криптовалюты. На момент написания новости Bitcoin остается относительно стабильным, торгуясь последние часы в коридоре 33-34 тысячи долларов.

Здесь также можно вспомнить прогноз главы Twitter Джека Дорси — в 2018 году он говорил, что через десять лет биткоин станет «единой валютой» для всего мира.