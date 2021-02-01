MGM купила права на экранизацию книги «Антисоциальная сеть», посвященной истории с GameStop (ее пишет автор «Миллиардеров поневоле»)





По сообщению Deadline, студия Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) посуетилась и закрепила за собой права на экранизацию следующей книги Бена Мезрича под названием The Antisocial Network («Антисоциальная сеть») о недавнем нешуточном переполохе на американском фондовом рынке. Речь, конечно же, о нашумевшей истории «гамма-сквиза» розничной сети GameStop, с которой началось противостояние пользователей Reddit и матерых аналитиков Уолл-стрит.

Современный американский писатель и сценарист известен в первую очередь по книге «Миллиардеров поневоле» — роман о создателях Facebook вышел в 2009 году и в итоге лег в основу байопика «Социальная сеть» (2010) Дэвида Финчера. Он объявил о своем решении посвятить свою следующую книгу истории, как индивидуальным инвесторам с Reddit удалось обыграть профессионалов с Уолл-Стрит на 6 миллиардов долларов, в последнюю неделю января, когда она получила широкую огласку в мировых СМИ. К слову, сама «война» еще далеко от своего завершения и впереди нас ждут судебные разбирательства.

Название романа («Антисоциальная сеть») — явная отсылка к фильму Финчер. Когда выйдет роман, пока неизвестно, не говоря уже о его экранизации. В то же время сообщается, что в число продюсеров будущей адаптации MGM войдут Майкл Де Лука («Социальная сеть») и Аарон Райдер («Помни» Кристофера Нолана и «Прибытие» Дени Вильнёва).