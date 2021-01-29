Илон Маск тегнул #bitcoin, который возглавил тренды Twitter — курс криптовалюты резко рванул вверх (+ обновление по конфликту между WallStreetBets и Robinhood)





Похоже, Илон Маск решил «запустить в космос» биткоин.

Утром 29 января в тренды Twitter вышла криптовалюта биткоин (на момент написания заметки она все еще возглавляет список главных тем). Примерно в то же время знаменитый бизнесмен Илон Маск, который с недавних пор возглавляет рейтинг богатейших людей мира, поставил тег #bitcoin себе в профиль и написал короткий твит «Оглядываясь назад, это было неизбежно», тем самым явно намекнул, что решил инвестировать в криптовалюту (не исключено, что это шутка).

In retrospect, it was inevitable — Elon Musk (@elonmusk) January 29, 2021

Вскоре после этого курс главной криптовалюты резко пошел вверх и буквально за последний час криптовалюта подорожала с 32 тысяч долларов до 38 тысяч долларов за одну монету, что подтверждают данные сайта CoinDesk, отслеживающего стоимость криптовалют на разных биржах

Не исключено, что конкретное событие связано с происходящим сейчас на американских фондовых биржах и ситуацией с GameStop, которую нельзя описать по-другому, нежели абсолютное безумие. В последние дни на фоне «войну» с фондовым рынком (хедж-фондами и шортселлерами), которую развязали пользователи Reddit, существенно подросла стоимость достаточно известной Dogecoin, — любимой криптовалюты Илона Маска (он ее не раз рекламировал), да и в целом интерес к криптовалютным активам заметно вырос (Google Trends в помощь).

Обновление по WallStreetBets

К слову, о ситуации GameStop, которая далека от своего завершения: сервис для торговли акциями Robinhood и другие брокерские площадки полностью отключили покупку или ограничили торги акциями десятка компаний (AMC, GameStop, Nokia, Naked Brand, BlackBerry, Bed Bath & Beyond, а также Express и Koss) после того, как цены на них взлетели из-за действий пользователей сабреддита WallStreetBets.

Общественная реакция не заставила себя долго ждать — обычные трейдеры и модераторы WallSteetBets обвинили Robinhood в рыночных манипуляциях и нарушении финансового законодательства.

28 января стало известно, что в Нью-Йорке зарегистрировали первый групповой судебный иск против Robinhood. Последняя обвиняется в «попытке манипуляции рынком ради прибыли отдельных людей и финансовых организаций».