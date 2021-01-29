Илон Маск тегнул #bitcoin, который возглавил тренды Twitter — курс криптовалюты резко рванул вверх (+ обновление по конфликту между WallStreetBets и Robinhood)
Похоже, Илон Маск решил «запустить в космос» биткоин.
Утром 29 января в тренды Twitter вышла криптовалюта биткоин (на момент написания заметки она все еще возглавляет список главных тем). Примерно в то же время знаменитый бизнесмен Илон Маск, который с недавних пор возглавляет рейтинг богатейших людей мира, поставил тег #bitcoin себе в профиль и написал короткий твит «Оглядываясь назад, это было неизбежно», тем самым явно намекнул, что решил инвестировать в криптовалюту (не исключено, что это шутка).
In retrospect, it was inevitable
— Elon Musk (@elonmusk) January 29, 2021
Вскоре после этого курс главной криптовалюты резко пошел вверх и буквально за последний час криптовалюта подорожала с 32 тысяч долларов до 38 тысяч долларов за одну монету, что подтверждают данные сайта CoinDesk, отслеживающего стоимость криптовалют на разных биржах
Не исключено, что конкретное событие связано с происходящим сейчас на американских фондовых биржах и ситуацией с GameStop, которую нельзя описать по-другому, нежели абсолютное безумие. В последние дни на фоне «войну» с фондовым рынком (хедж-фондами и шортселлерами), которую развязали пользователи Reddit, существенно подросла стоимость достаточно известной Dogecoin, — любимой криптовалюты Илона Маска (он ее не раз рекламировал), да и в целом интерес к криптовалютным активам заметно вырос (Google Trends в помощь).
Обновление по WallStreetBets
К слову, о ситуации GameStop, которая далека от своего завершения: сервис для торговли акциями Robinhood и другие брокерские площадки полностью отключили покупку или ограничили торги акциями десятка компаний (AMC, GameStop, Nokia, Naked Brand, BlackBerry, Bed Bath & Beyond, а также Express и Koss) после того, как цены на них взлетели из-за действий пользователей сабреддита WallStreetBets.
Общественная реакция не заставила себя долго ждать — обычные трейдеры и модераторы WallSteetBets обвинили Robinhood в рыночных манипуляциях и нарушении финансового законодательства.
28 января стало известно, что в Нью-Йорке зарегистрировали первый групповой судебный иск против Robinhood. Последняя обвиняется в «попытке манипуляции рынком ради прибыли отдельных людей и финансовых организаций».
На сторону трейдеров из сообщества WallStreetBets стали, в числе других, и члены Сената США, причем как демократы, так и республиканцы (1, 2, 3).
В брокерской компании Robinhood обвинения в нечестной игре категорически отвергли, заявив, что решение об ограничении торгов было принято на основе регулятивных требований. Также в компании пообещали с 29 января начать проводить ограниченное число сделок с небольшим количеством акций компаний, которых коснулись ограничения.
Реддиторы из сообщества WallStreetBets выступили против хедж-фондов, решивших заработать на падении акций, в начале 2021 года. Они начали массово скупать акции компаний, испытывающих финансовые трудности, что привело к росту стоимости их ценных бумаг. Первой стала сеть игровых магазинов GameStop, которая давно находится в убыточной состоянии, после чего трейдеры из народа принялись спасать сеть кинотеатров AMC, Nokia и прочие компании. Пресс-секретарь Белого дома ранее заявила, что в правительстве «следят» за ситуацией и держат все под контролем.
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В начале января Илон Маск посоветовал своим подписчикам в Twitter перейти на мессенджер Signal. После его твита инвесторы хотели купить акции сервиса, но перепутали его с маленькой компанией Signal Advance и подняли акции последней на 1100%. Так что сложно представить, каких высот может достичь курс Bitcoin, если подключится вся армия из 44 миллионов подписчиков Илона Маска.