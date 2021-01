Илон Маск тегнул #bitcoin, который возглавил тренды Twitter — курс криптовалюты резко рванул вверх (+ обновление по конфликту между WallStreetBets и Robinhood)

Похоже, Илон Маск решил «запустить в космос» биткоин.

Утром 29 января в тренды Twitter вышла криптовалюта биткоин (на момент написания заметки она все еще возглавляет список главных тем). Примерно в то же время знаменитый бизнесмен Илон Маск, который с недавних пор возглавляет рейтинг богатейших людей мира, поставил тег #bitcoin себе в профиль и написал короткий твит «Оглядываясь назад, это было неизбежно», тем самым явно намекнул, что решил инвестировать в криптовалюту (не исключено, что это шутка).

In retrospect, it was inevitable

