$1,2 млн на фейковых криптовалютных инвестициях: в Днепре СБУ ликвидировала международную мошенническую сеть

Шадрін Андрій

В Днепре разоблачили сеть псевдоинвестиционных криптовалютных платформ, которая за год обманула граждан ЕС минимум на $1,2 млн. Задержан организатор и десять участников группировки. Во время обысков изъяли технику и около 21 млн грн, предположительно полученных незаконно.


Операцию провели сотрудники Служба безопасности Украины вместе с Национальной полицией Украины при участии правоохранителей Латвийской и Литовской республик. По данным следствия, группа действовала по меньшей мере год и специализировалась на выманивании средств под видом инвестирования в электронные биржи и криптопроекты. В Днепре организовали четыре офиса с операторами, которые звонили жителям стран Евросоюза.

Потенциальным «инвесторам» предлагали быстрый доход на якобы современных торговых площадках. Для убеждения демонстрировали онлайн-интерфейсы с вымышленной динамикой роста активов и доходности. Графики и показатели были смоделированы и не отражали реальных биржевых операций. Схема предусматривала минимальный стартовый платеж. После первого перевода клиентам показывали «прибыль», которая должна была создать иллюзию успешной торговли. В дальнейшем людей побуждали увеличивать взносы. Средства направлялись на криптокошельки, контролируемые фигурантами. Когда суммы становились значительными, связь с вкладчиками прекращали, их контакты блокировали.

Во время около 40 санкционированных обысков в помещениях колл-центров и по местам жительства подозреваемых изъяты мобильные телефоны, компьютеры и другие носители данных с доказательствами функционирования схемы. Также правоохранители изъяли наличные в гривневом эквиваленте на сумму около 21 млн. Задержанным сообщено о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины: создание и участие в преступной организации (чч. 1, 2 ст. 255), мошенничество в особо крупных размерах с использованием электронно-вычислительной техники (чч. 4, 5 ст. 190), а также легализация имущества, добытого преступным путем, в особо крупном размере (ч. 3 ст. 209).


Фото: Служба Безпеки України
Данные: Служба Безопасности Украины

Фигуранты взяты под стражу. В случае доказательства вины им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Следственные действия продолжаются для установления всех причастных к сделке. Правоохранители отмечают, что сотрудничество с иностранными партнерами позволило задокументировать международный характер схемы и движение средств за пределы Украины. Сейчас устанавливается полный круг потерпевших в странах ЕС и проверяются возможные дополнительные эпизоды деятельности группы.

Источник: Служба безопасности Украины

