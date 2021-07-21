-1: Google закрывает отдельный сервис хранения закладок Google Bookmarks





Компания Google решила прекратить поддержку ещё одного сервиса. На этот раз под нож пущен сервис хранения закладок Google Bookmarks, запущенный в 2005 году.

Данный сервис позволяет пользователям добавлять в закладки ссылки или заметки и получать к ним доступ с любого устройства или компьютера. Но сейчас он стал практически бесполезным. Все основные браузеры поддерживаю не только возможность хранения закладок, но также их синхронизацию между устройствами через облачные сервисы. Таким образом, при использовании одного и того же браузера на разных устройствах пользователь всегда сможет получить доступ ко всем своим закладкам. Что касается Google Bookmarks, то это полностью отдельный от закладок браузера сервис, даже от собственного Google Chrome. Вероятно, им мало кто пользуется, что и стало причиной закрытия. Сервис отправится на Кладбище закрытых проектов Google 30 сентябре этого года.

Однако прекращение работы сервиса Google Bookmarks может повлиять не только на сохранённые закладки, но и на другие приложения, которые мы используем в повседневной жизни. Как отмечает 9to5Google, сохранённые местоположения (Starred locations) в Google Maps фактически хранятся в Google Bookmarks, и прекращение работы сервиса может повлиять на сохраненные местоположения. Вероятно, за оставшиеся 2 месяца Google устранит эту проблему. Кроме того, пользователи могут экспортировать закладки в Google Bookmarks или же перенести сохранённые местоположения в другой список, так как только список Starred locations синхронизируется с Google Bookmarks.

Источник: xda-developers