Анонс видеокарт серии NVIDIA GeForce RTX 30 (Ampere) может состояться 9 сентября, ожидаются версии с 20 и 24 ГБ памяти





По данным ресурса GamersNexus, 9 сентября компания NVIDIA намерена официально анонсировать свою новую линейку видеокарт GeForce RTX 30 с GPU на базе архитектуры Ampere. Предыдущие слухи в качестве вероятной даты анонса новой серии называли 17 сентября. Несмотря на то, что ни одна из этих дат официально ещё не была подтверждена, с высокой долей вероятности можно предположить, что анонс состоится в сентябре.

Можно ожидать, что примерно за неделю до даты официального анонса компания NVIDIA начнёт публиковать в социальных сетях намёки и предварительные материалы, связанные с грядущими продуктами. К такой практике компания прибегала ранее. Пока что технические характеристики и цены устройств не подтверждены. Однако некоторые сведения всё же просочились в сеть.

По слухам, NVIDIA может выпустить сразу три варианта видеокарты на базе референсной платы PG132. Все они будут использовать один и тот же флагманский GPU NVIDIA GA102. Как ожидается, это будут модели GeForce RTX TITAN Ampere, RTX 3080 Ti и RTX 3080. Кроме того, согласно имеющейся информации, данный видеочип станет сердцем ещё одной видеокарты на базе платы PG133.

Ссылаясь на неназванного партнёра NVIDIA, ресурс Wccftech заявляет, что в рамках серии GeForce RTX 30 (Ampere) будет доступна видеокарта с 20 ГБ памяти. Хотя ранее другой источник утверждал, что платы PG132 будут оснащаться памятью объёмом 24, 11 и 10 ГБ. Так что между этими источниками явно существует противоречие в отношении средней версии.

ID карты Заменяемая модель Объём памяти Шина памяти Сроки презентации PG132-10 2080 Ti 24 ГБ 384 бит Вторая половина сентября PG132-20 2080 Super 20 ГБ 320 бит Первая половина октября PG132-30 2080 Super 10 ГБ 320 бит Середина сентября PG142-0 2070 Super 16 ГБ НД НД PG142-10 2070 Super 8 ГБ 256 бит Вторая половина сентября PG190-10 2060 Super 8 ГБ 256 бит НД

Добавим, в прошлом месяце ещё один источник утверждал, что самая производительная флагманская видеокарта с GPU на базе архитектуры Ampere может получить целых 48 ГБ памяти. Однако в том случае речь шла о профессиональном решении Quadro RTX A8000, которое не предназначено для игровых компьютеров.

Источник: videocardz 1, 2