Анонс видеокарт серии NVIDIA GeForce RTX 30 (Ampere) может состояться 9 сентября, ожидаются версии с 20 и 24 ГБ памяти
По данным ресурса GamersNexus, 9 сентября компания NVIDIA намерена официально анонсировать свою новую линейку видеокарт GeForce RTX 30 с GPU на базе архитектуры Ampere. Предыдущие слухи в качестве вероятной даты анонса новой серии называли 17 сентября. Несмотря на то, что ни одна из этих дат официально ещё не была подтверждена, с высокой долей вероятности можно предположить, что анонс состоится в сентябре.
Можно ожидать, что примерно за неделю до даты официального анонса компания NVIDIA начнёт публиковать в социальных сетях намёки и предварительные материалы, связанные с грядущими продуктами. К такой практике компания прибегала ранее. Пока что технические характеристики и цены устройств не подтверждены. Однако некоторые сведения всё же просочились в сеть.
По слухам, NVIDIA может выпустить сразу три варианта видеокарты на базе референсной платы PG132. Все они будут использовать один и тот же флагманский GPU NVIDIA GA102. Как ожидается, это будут модели GeForce RTX TITAN Ampere, RTX 3080 Ti и RTX 3080. Кроме того, согласно имеющейся информации, данный видеочип станет сердцем ещё одной видеокарты на базе платы PG133.
Ссылаясь на неназванного партнёра NVIDIA, ресурс Wccftech заявляет, что в рамках серии GeForce RTX 30 (Ampere) будет доступна видеокарта с 20 ГБ памяти. Хотя ранее другой источник утверждал, что платы PG132 будут оснащаться памятью объёмом 24, 11 и 10 ГБ. Так что между этими источниками явно существует противоречие в отношении средней версии.
|ID карты
|Заменяемая модель
|Объём памяти
|Шина памяти
|Сроки презентации
|PG132-10
|2080 Ti
|24 ГБ
|384 бит
|Вторая половина сентября
|PG132-20
|2080 Super
|20 ГБ
|320 бит
|Первая половина октября
|PG132-30
|2080 Super
|10 ГБ
|320 бит
|Середина сентября
|PG142-0
|2070 Super
|16 ГБ
|НД
|НД
|PG142-10
|2070 Super
|8 ГБ
|256 бит
|Вторая половина сентября
|PG190-10
|2060 Super
|8 ГБ
|256 бит
|НД
Добавим, в прошлом месяце ещё один источник утверждал, что самая производительная флагманская видеокарта с GPU на базе архитектуры Ampere может получить целых 48 ГБ памяти. Однако в том случае речь шла о профессиональном решении Quadro RTX A8000, которое не предназначено для игровых компьютеров.