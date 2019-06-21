100 млн единиц за 150 дней. Huawei установила новый рекорд по продажам смартфонов





Во время сегодняшнего мероприятия, посвященного анонсу нескольких новинок, компания Huawei не преминула похвастаться своими достижениями в сегменте смартфонов.

Незадолго до анонса новых смартфонов Huawei Nova 5 на сцену поднялся президент мобильного подразделения Huawei Хи Гэнг, который торжественно объявил о преодолении важного рубежа в 100 млн проданных смартфонов Huawei и Honor по итогам первых пяти месяцев этого года, или за 150 дней. В Huawei отдельно высчитали, что ежесекундно с начала года они продавали примерно по 8 смартфонов (7,7).

Для сравнения, в прошлом году для достижения аналогичного результата в 100 млн единиц отгруженных смартфонов потребовалось на 49 дней больше. В 2016, 2017 и 2018 годах рубеж в 100 млн отгруженных смартфонов производитель проходил соответственно 14 октября, 12 сентября и 18 июля. Стоит добавить, что продажи Huawei, вероятно, были бы еще более высокими, если бы не конфликт с правительством США.

В прошлом году китайская компания Huawei сумела отгрузить на мировой рынок рекордные 206 млн смартфонов (примерно половина от этого количества — международные поставки), заявив о намерении продать 250 млн смартфонов в этом году и нарастить поставки до 300 млн в следующем. Но буквально на прошлой неделе, оценивая убытки из-за санкций США, которые, как известно, еще не вступили в силу, основатель Huawei Рен Женфей подтвердил, что на зарубежных рынках его компания уже испытала сокращение поставок смартфонов примерно на 40%. То есть, вероятнее всего, нынешние успехи в первую очередь обусловлены хорошими продажами на домашнем рынке Китая. Ранее звучали прогнозы, что по итогам этого года китайский производитель сможет отгрузить на мировой рынок до 200 млн смартфонов, если ничего не изменится.

Источник: huaweicentral