«1080 Ti должна была стать звездой, а RTX 5050 украла шоу»: ютубер хотел доказать превосходство старого флагмана, но получилось наоборот

Видеоблогер TrashBench хотел подтвердить свое убеждение, что NVIDIA GeForse GTX 1080 Ti мощнее RTX 5050. Но опыты с разгоном доказали преимущество Blackwell.

Австралийский ютубер говорит, что поставил себе цель «разогнать GTX 1080 Ti настолько сильно, чтобы пристыдить новую RTX 5050 от NVIDIA». Вместо этого ему удалось мощно разогнать бюджетку до 6 места в 3DMark Time Spy для этой модели. Флагман Pascal не имел шансов, 5050 опережала его и без разгона.

Перед началом теста две 1080 Ti пришлось отбросить, прежде чем нашлась та, которая смогла обеспечить производительность выше номинальной. Энтузиасту понадобились дни, чтобы видеокарта заработала с тонкой настройкой кривых, драйверов и специальным контуром охлаждения, рассчитанными на наилучшую производительность. Старая видеокарта имела предельное значение частоты только 2,2 ГГц. С совместимым охлаждением также были проблемы. Уже на этом этапе экспериментатору стало ясно, что «идея превосходства 1080 Ti над 5050 была мертвой».

TrashBench также значительно улучшил охлаждение RTX 5050. Поскольку водоблок, который он использовал, был слишком большим, на графический процессор был установлен башенный кулер для CPU с мощным вентилятором. RTX 5050 работала с частотой чипа 3,3 ГГц — на 28% выше стандартной. Это, а также дополнительные тонкие настройки, привели к очень солидному среднему приросту в 17,55% в нескольких играх. С GTX 1080 Ti удалось добиться прироста лишь на 3%.

Остальные характеристики системы были вполне обычными: процессор Intel Core i5-12600KF на частоте 5,3 ГГц с отключенными е-ядрами, плюс 32 ГБ DDR4-3200 CL16. TrashBench подытожил сравнение: «1080 Ti должна была быть звездой, а 5050 украла все шоу. Я этого не ожидал. Так что, полагаю, спокойной ночи, дедуля». Остальное же сообщество получило подтвержденный ответ на вопрос, какая же из двух видеокарт лучше (не такой уж непредсказуемый).

Источник: Tom’s Hardware