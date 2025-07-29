Новости Устройства 29.07.2025 comment views icon

«1080 Ti должна была стать звездой, а RTX 5050 украла шоу»: ютубер хотел доказать превосходство старого флагмана, но получилось наоборот

author avatar

Андрій Русанов

Редактор новостей

«1080 Ti должна была стать звездой, а RTX 5050 украла шоу»: ютубер хотел доказать превосходство старого флагмана, но получилось наоборот

Видеоблогер TrashBench хотел подтвердить свое убеждение, что NVIDIA GeForse GTX 1080 Ti мощнее RTX 5050. Но опыты с разгоном доказали преимущество Blackwell.

Австралийский ютубер говорит, что поставил себе цель «разогнать GTX 1080 Ti настолько сильно, чтобы пристыдить новую RTX 5050 от NVIDIA». Вместо этого ему удалось мощно разогнать бюджетку до 6 места в 3DMark Time Spy для этой модели. Флагман Pascal не имел шансов, 5050 опережала его и без разгона.

Перед началом теста две 1080 Ti пришлось отбросить, прежде чем нашлась та, которая смогла обеспечить производительность выше номинальной. Энтузиасту понадобились дни, чтобы видеокарта заработала с тонкой настройкой кривых, драйверов и специальным контуром охлаждения, рассчитанными на наилучшую производительность. Старая видеокарта имела предельное значение частоты только 2,2 ГГц. С совместимым охлаждением также были проблемы. Уже на этом этапе экспериментатору стало ясно, что «идея превосходства 1080 Ti над 5050 была мертвой».

111

TrashBench также значительно улучшил охлаждение RTX 5050. Поскольку водоблок, который он использовал, был слишком большим, на графический процессор был установлен башенный кулер для CPU с мощным вентилятором. RTX 5050 работала с частотой чипа 3,3 ГГц — на 28% выше стандартной. Это, а также дополнительные тонкие настройки, привели к очень солидному среднему приросту в 17,55% в нескольких играх. С GTX 1080 Ti удалось добиться прироста лишь на 3%.

Остальные характеристики системы были вполне обычными: процессор Intel Core i5-12600KF на частоте 5,3 ГГц с отключенными е-ядрами, плюс 32 ГБ DDR4-3200 CL16. TrashBench подытожил сравнение: «1080 Ti должна была быть звездой, а 5050 украла все шоу. Я этого не ожидал. Так что, полагаю, спокойной ночи, дедуля». Остальное же сообщество получило подтвержденный ответ на вопрос, какая же из двух видеокарт лучше (не такой уж непредсказуемый).

Источник: Tom’s Hardware

Популярные новости

В Индии ограничат кондиционеры температурой 20°C для экономии электроэнергии
Новое в iOS 26 beta 4: Apple Intelligence вернулся с оговорками, изменения в Liquid Glass
Ford Mustang Mach-E после трех лет — 400 тыс. км пробега, 92% ресурса батареи и $8700 экономии на топливе
Джордж Мартин одобряет: «Супермен» виглядит великолепно, «Андор» стал изюминкой года»
Сатира из реальной жизни: вышла игра One Man’s Trash о мужчине, который выбросил 7500 биткоинов на помойку
Понедельники действительно вредны для здоровья, — ученые
NASA раскрыла тайну «пауков» на Марсе
Ученые нашли отличие психопатов — меньший мозг, чем у обычных людей
Первые кадры сериала «Чудо-человек» от Marvel — Саймон Уильямс демонстрирует свою суперсилу
Lisuan G100: китайская видеокарта опередила NVIDIA RTX 4060
Финальный трейлер «Чужой: Земля» раскрывает предысторию экипажа USCSS Maginot и «жуткие» эксперименты в космосе
Пользователи Adblock Plus видят худшую рекламу, чем без него, — исследование
В The Last of Us Part 2 добавили хронологический режим без флешбеков и скины из Uncharted
Wolfenstein станет сериалом — Amazon привлекла авторов «Фолаут» и «Мира Дикого Запада»
Фото со съемок «Мстители: Судный день» впервые показало Фантастическую четверку, Громовержцев и Мстителей в одной команде
Возвращение к утечкам? Следующий патч S.T.A.L.K.E.R. 2 добавит прибор ночного видения
Люди, лошади и паркур. Вышел новый трейлер Mafia: The Old Country, которая все больше напоминает Uncharted
В этой маленькой стране 76% новых авто электрические, и она не в Европе
Lisuan представляет 6-нм видеокарту 7G106 — Wukong в 4K, DirectX 12, но один маленький минус
Статистика Death Stranding 2 показывает, что игрокам нравится спасать кенгуру с помощью лестниц
Создатель Valve Гейб Ньюэлл об эре ИИ как технологическом переходе: «Есть много людей, которые добились успеха просто потому, что были первыми»
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить