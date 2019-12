12 главных анонсов The Game Awards 2019

12 декабря в Лос-Анджелесе прошла очередная ежегодная церемония вручения премии игровой индустрии The Game Awards. Традиционно, помимо награждения победителей состоялось немало анонсов новых проектов. Расскажем вкратце о самых интересных из них.

Глава направления Xbox в корпорации Microsoft Фил Спенсер вышел на сцену в начале шоу, чтобы показать игровую консоль Xbox следующего поколения, ранее известную под кодовым названием Project Scarlett. Устройство получило коммерческое название Xbox Series X и выйдет на рынок к следующему праздничному сезону. Новинка может Xbox Series X получила совершенно новый контроллер.

В дополнение к новой консоли Microsoft также анонсировала одну из своих первых игр для Xbox Series X. Это продолжение Hellblade от Ninja Theory – Senua’s Saga: Hellblade II. По словам Microsoft, новый трейлер снят на движке игры, запущенной на консоли Series X.

Одна из лучших RPG в стиле Final Fantasy получает продолжение. Square Enix анонсировала Bravely Default II, которая появится для Nintendo Switch в следующем году.

Gearbox анонсировала игру Godfall, которая будет выпущена для следующей консоли Sony PlayStation 5. События игры будут разворачиваться в новой фэнтезийной вселенной.

Prologue – это следующий проект от команды PUBG. Пока что сведений об этой игре крайне мало. Как говорят разработчики, «С Prologue мы делаем первые шаги к созданию новых технологий и взаимодействий, которые помогут воплотить мои идеи в реальность».

Riot анонсировала первые игры, которые будут опубликованы под новым лейблом Riot Forge. Цель состоит в том, чтобы сотрудничать с независимыми студиями для получения новых впечатлений во вселенной League of Legends, а первые проекты называются Ruined King и Convergence.

Ghost of Tsushima – это грядущий эксклюзив для PS4, события которого разворачиваются в феодальном японском окружении. Игра выйдет летом следующего года.

В преддверии мартовского релиза игры, Square Enix представила еще один трейлер ожидаемого римейка Final Fantasy VII для консоли PS4.

Одна из самых ожидаемых игр 2020 года — Cyberpunk 2077. В рамках проведения The Game Awards разработчики рассказали о музыкальной составляющей проекта. Свой вклад в в саундтрек внесли Grimes и Run the Jewels.

Новый трейлер Gears Tactics демонстрирует смену жанра для франшизы – переход от шутера к статерии. Игра Gears Tactics выйдет 28 апреля на платформе ПК.

После трагического закрытия студии Telltale Games многие игры были отложены на неопределенный срок. Но теперь, когда студия вернулась — в новой форме и под новым руководством — похоже, что некоторые из этих отменённых проектов возрождаются. Речь идёт о The Wolf Among Us 2, продолжении, которое исследует сказочную вселенную из серии комиксов Fables.

Новая игра Fast & Furious не является гоночной. Crossroads — это скорее командная игра, основанная на грабежах, и она возвращает некоторые из главных персонажей из фильмов. Игра выйдет на ПК, PS4 и Xbox One в мае 2020 года.

Источник: The Verge