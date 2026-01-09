12-летний геймер из Японии уходит из школы, чтобы стримить игры в Twitch — родители поддержали

Он живет мечтой школьников: 12-летний геймер из Японии решил оставить позади среднюю школу, чтобы посвятить себя стримам на Twitch и киберспорту. Что говорят его родители? Их все устраивает.

Такая новость, конечно, не прошла незамеченной для пользователей. История касается мальчика под ником Tarou, который погрузился в мир видеоигр с трех лет. Он сейчас ведет популярный канал с 230 тыс. подписчиков и активно выпускает видео по Fortnite. Да и уже успел заявить о себе в киберспорте.

12-летний мальчик публично объявил о своем решении забыть школьные парты. Он объяснил, что не будет поступать в среднюю школу после длительных разговоров с семьей и учителями.

Вероятно, ему повезло родиться не в Китае, где детей отправляют «лечиться» от игровой зависимости. Вместо ограничений на видеоигры, он начнет выстраивать собственный режим. Его цель — серьезно заниматься киберспортом и не жертвовать сном, физической активностью и учебой. СМИ не писали, о каком именно обучении говорится, но, возможно, ему обустроят домашний формат.

Родители парня стали на его сторону. Отец Tarou в интервью объяснил, что считает игры полноценной формой спортивной подготовки и не видит принципиальной разницы между киберспортом и традиционными дисциплинами.

«Традиционные спортсмены тренируются около пяти часов в день, но в играх игроки могут тренироваться в течение 13-14 часов», — говорит отец парня.

По его словам, топовые пользователи на азиатских серверах тренируются по 10-12 часов ежедневно в течение пяти-шести лет. Школа просто не оставила бы сыну нужного времени и концентрации.

«Если бы ему приходилось ходить в школу каждый день, он был бы истощен после уроков», — объясняет свою позицию взрослый.

Сам Тароу открыто говорит о своей цели — попасть на Кубок мира по Fortnite. А там конкуренция постоянно растет. Поэтому, как объясняет мальчик, тренировок менее 10 часов в день будет недостаточно, если он хочет догнать или превзойти профессиональных игроков.

В Японии, где действует 9-летнее обязательное образование, случай восприняли неоднозначно. Часть пользователей прямо говорит, что ребенок потеряет возможность социализироваться в обществе. Другие же открыто поддержали парня и его семью со словами, что не всем подходит одна и та же модель обучения. Некоторые комментаторы указали, что юный стример уже сейчас может больше зарабатывать в YouTube, чем многие выпускники после лет традиционного образования.

Источник: Live Mint / SCMP