16 лет или 2 млн км. Китайский партнер Tesla готов начать выпуск новых батарей для электромобилей





Китайский производитель аккумуляторов Contemporary Amperex Technology Co Ltd (CATL), которого Tesla выбрала в качестве поставщика батарей для китайских Model 3,объявил о готовности к серийному производству новых аккумуляторных батарей для электромобилей, рассчитанных на суммарный пробег 1,2 млн миль (1,9 млн км) или 16 лет службы. Соответствующее заявление сделал основатель и председатель CATL Цзэн Юйцюнь в комментарии Bloomberg.

«Если кто-то разместит заказ, мы готовы его выполнить», — цитирует слова председателя CATL издание Bloomberg.

Пока неясно, нашелся ли хоть один желающий — председатель CATL не предоставил никаких подробностей на этот счет. Точных данных о цене он также не привел, отметив лишь, что новые батареи окажутся примерно на 10% дороже тех, что используются в нынешних серийных электромобилях.

В феврале Tesla заключила с CATL двухлетний контракт, по условиям которого CATL в период с июля 2020 год по июнь 2022 года будет поставлять аккумуляторы для электромобилей Tesla Model 3, собирающихся на заводе Gigafactory 3 в Шанхае. Ранее CATL также придумала простой и недорогой способ упаковки аккумуляторных ячеек cell-to-pack, исключающий средний этап объединения элементов.

В апреле издание Reuters, рассказывая о новом аккумуляторе-«миллионнике» собственной разработки Tesla, называло CATL в качестве производственного партнера компании Илона Маска. Тогда же говорилось, что Tesla планирует начать внедрение нового типа батареи с Model 3, собирающихся в Китае.

Пока до конца неясно, будут ли эти новые батареи CATL использоваться в китайских электромобилях Tesla Model 3. Кроме того, нам еще предстоит дождаться анонса таинственной батареи собственной разработки Tesla. Изначально батарейное мероприятие Tesla Investor Battery Day, где ожидались анонсы новых батарейный разработок, в том числе и с применением технологий Maxwell Technologies, должно было пройти еще в апреле, но было перенесено на май из-за COVID-19. Но в середине мая Маск сообщил о переносе презентации на июнь и пока точная дата его проведения остается неизвестной.

Остается добавить, сейчас Tesla дает гарантию на батарею в своих автомобилях в восемь лет эксплуатации или 150 000 миль пробега (241 тыс. км). Кроме того, в прошлом месяце сообщалось, что Tesla и Panasonic вернулись к переговорам о расширении производственных мощностей Gigafactory 1.

Ну и как тут не вспомнить недавнее заявление General Motors о том, у что нее тоже почти готова новая батарея, рассчитанная на миллион миль пробега.

Источник: Bloomberg