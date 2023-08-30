В Steam стартовала предзагрузка Starfield — над религиями в игре работал ушедший в священники экс-сценарист Skyrim и Fallout 4

Starfield стала доступной для предварительной загрузки в Steam. Чтобы поиграть на релизе без ожиданий, пользователи платформы могут заранее установить игру, которая занимает 116 ГБ.

Пользователи Microsoft Store (консоли Xbox Series X/S и ПК) могут это сделать только с 17 августа, интересно, что оттуда на ПК размер файла составляет 139,84 ГБ. День релиза зависит от версии Starfield, если Premium Edition — с 1 сентября, а все остальные смогут начать играть 6 сентября. Еще одним способом заработать перед релизом Starfield для Microsoft стал отказ от пробной 2-недельной подписки Xbox Game Pass Ultimate (за 1 доллар) и PC Game Pass (за 26,99 грн в Украине).

Другая новость касается религиозной составляющей Starfield. В игре есть две фракции: Sanctum Universum и Enlightened. Первая — церковная община, которая верит что возможность человечества исследовать космос — доказательство божественного начала. А вторая — атеисты, которые не видят в технологическом развитии теологических причин.

Для создания Sanctum Universum Bethesda привлекла своего экс-сценариста Шейна Лизеганга, который работал над Skyrim и Fallout 4, а сейчас учится в семинарии на иезуитского священника, передає Games Radar. Согласно словам ведущего дизайнера Starfield Эмиля Пальяруло — Шейн помог прописать Sanctum Universum более обоснованной и правдоподобной.