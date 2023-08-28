Microsoft перед релизом Starfield убрала пробную 2-недельную подписку Xbox Game Pass Ultimate и PC Game Pass (в Украине)

В начале августа Microsoft изменила условия первого месяца подписки PC Game Pass и Xbox Game Pass Ultimate, ограничив ее 14 днями вместо месяца. Что ж, перед выходом Starfield компания вообще убрала возможность пробной подписки за 1 доллар для Xbox Game Pass Ultimate и PC Game Pass (за 26,99 грн в Украине).

В Украине доступна только подписка PC Game Pass. Теперь ее можно только активировать за стандартную цену подписки 190 грн в месяц.

Еще недавно этот экран выглядел так:

Microsoft обещала, что Starfield будет доступной по подписке с первого дня общего релиза, запланированного на 6 сентября (предзаказавшим её можно будет начать поиграть в 1 день осени). Так и есть, однако за 1 доллар ее пройти не удастся, потому что в Starfield теоретически можно завершить одиночную кампанию за 14 дней. Надо будет заплатить по крайней мере за 1 месяц.

Microsoft не впервые манипулирует этим пробным периодом подписок. В марте компания прекратила предлагать пробный месяц Xbox Game Pass и PC Game Pass за 1 доллар. Однако с повышением стоимости в июле опция вернулась, но уже в августе продолжительность периода уменьшилась более чем вдвое, до 14 дней. Сейчас пробный период снова исчез.