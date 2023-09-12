17 минут геймплея Forza Motorsport — стартовые гонки, автомобили и режимы

Студия Turn 10 выпустила трейлер, в котором показала 17 мин геймплея гоночной игры Forza Motorsport, которые касаются первого часа от запуска. По дороге к релизу тайтл потерял порядковый номер (8).

Трейлер начинается с вымышленной трассы Maple Valley в США. Это первые гонки в условном сюжете игры. Пользователю нужно проехать трассу на 2024 Chevrolet Corvette E-Ray. Однако, поскольку Forza Motorsport — это попытка передать дух автоспорта, начинаем со свободной практики. По дороге мы слышим женский голос инженера, который рассказывает о местонахождении и дает (банальные) рекомендации по стилю вождения. Поездка происходит как с видом из кокпита, так и от третьего лица, или как это теперь называют — съемка с дрона.

После практики игрока ждут последние круги гонки на выносливость, но видеоряд переносит нас на следующую трассу Hakone — это еще одна виртуальная трасса, проложенная в очень миловидной местности в Японии, возле одноименных горы и озера. По известному стереотипу, вокруг дороги должны быть цветущие деревья сакуры. На этот раз нас ждут уже не дорожные, а трековые кузовные автомобили. Игроку дают управление после последнего пит-стопа с одной простой задачей — закончить гонку.

Через кадры в гараже переходим к настройке профиля игрока. Хорошо, что не нужно настраивать внешность — только комбинезон и шлем. Далее идет демонстрация режимов — Builders Cup (режим карьеры), Featured Multiplayer (сетевые гонки), Free Play (свободные заезды) и Rivals (противники).

Builders Cup на старте предлагает три автомобиля — 2019 Subaru STI S209, the 2018 Honda Civic Type R и 2018 Ford Mustang GT. На них предстоит пройти серии испытаний на трассах Grand Oak Club Circuit, Mugello Club Circuit и Kyalami GP Circuit. На первой из практик на основе пройденных 3 кругов игра предложит уровень сложности соперника и уровень помощи с управлением.

Далее нас наконец допустят к гонкам. Карьера началась, как говорят перед знаменитым событием Инди-500 — «Леди и джентльмены, заводите моторы». К слову, Индианаполис есть среди числа 20 уже добавленных в Forza Motorsport автодромов, в дальнейшем их будут добавлять, в частности весной должна появиться самая знаменитая — 20-км северное кольцо Nürburgring. Автомобилей обещают более 500.

Forza Motorsport выйдет 10 октября на Xbox Series X|S, ПК с Windows 10 и 11 в Microsoft Store и Steam, а также в Xbox Game Pass для консолей, ПК и облачных игр (бета-версия).