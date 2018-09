17 сентября SpaceX назовет имя первого космического туриста, который отправится в полет вокруг Луны на ракете BFR

Частная аэрокосмическая компания SpaceX подписала контракт с первым гражданским, который отправится в путешествие к Луне на ракете-носителе BFR (Big Falcon Rocket). Имя счастливчика объявят на специальном мероприятии, которое пройдет уже в следующий понедельник, 17 сентября, и будет транслироваться в прямом эфире в YouTube.

SpaceX has signed the world’s first private passenger to fly around the Moon aboard our BFR launch vehicle—an important step toward enabling access for everyday people who dream of traveling to space. Find out who’s flying and why on Monday, September 17. pic.twitter.com/64z4rygYhk

— SpaceX (@SpaceX) September 14, 2018