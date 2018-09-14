17 сентября SpaceX назовет имя первого космического туриста, который отправится в полет вокруг Луны на ракете BFR
Частная аэрокосмическая компания SpaceX подписала контракт с первым гражданским, который отправится в путешествие к Луне на ракете-носителе BFR (Big Falcon Rocket). Имя счастливчика объявят на специальном мероприятии, которое пройдет уже в следующий понедельник, 17 сентября, и будет транслироваться в прямом эфире в YouTube.
SpaceX has signed the world’s first private passenger to fly around the Moon aboard our BFR launch vehicle—an important step toward enabling access for everyday people who dream of traveling to space. Find out who’s flying and why on Monday, September 17. pic.twitter.com/64z4rygYhk
— SpaceX (@SpaceX) September 14, 2018
В SpaceX говорят, что это (первый коммерческий полет вокруг Луны) «важный шаг», который позволит обычным людям путешествовать в космосе.
Из анонса SpaceX неясно, является ли этот новый пассажир одним из тех двух клиентов, что должны были лететь к Луне на ракета-носителе Falcon Heavy, которую изначально планировалось использовать для миссии, или же им окажется третье лицо. В одном из сообщений в Twitter Маск намекнул, что клиент может быть японцем.
Как бы там ни было, этот полет должен стать первой подобной миссией со времен «Аполлон-17» в 1972 году, когда американцы в шестой раз побывали на Луне. В SpaceX напомнили, что за все время только 24 человека летали к Луне. Важно отметить, что миссия SpaceX не предусматривает высадку на спутник, корабль просто облетит вокруг Луны.
Предполагается, что путешествие вокруг Луны ориентировочно займет неделю: корабль облетит возле поверхности спутника, после чего совершит маневр в глубокий космос и вернется обратно на Землю, преодолев от 480 тыс. до 640 тыс. км. (вдвое больше расстояния, которое преодолевали «Аполлоны»).
Источник: The Verge
- Впервые о планах отправить в полет вокруг Луны двух гражданских SpaceX заявила в феврале 2017 года. Изначально компания Илона Маска планировала лунную миссию на 2018 год, но в июне сообщила о переносе сроков как минимум до 2019 года.
- Ракета BFR, которую SpaceX планирует использовать не только для лунных и марсианских миссий, но и для перелетов между городами, была представлена на Международном конгрессе астронавтики в сентябре 2017 года. По плану, BFR сможет выводить на НОО до 150 т груза.
- В начале этого года Илон Маск демонстрировал массивную оснастку для изготовления основной части корпуса сверхтяжелой ракеты SpaceX BFR. Первый запуск сверхтяжелой ракеты SpaceX BFR ожидается в первой половине следующего года.
- В будущем выполнять полеты на Луну планирует также аэрокосмическая компания Blue Origin, принадлежащая гендиректору Amazon и владельцу газеты Washington Post Джеффу Безосу. Сейчас Blue Origin планирует начать доставлять людей на Луну к 2023 году.