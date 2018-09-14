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17 сентября SpaceX назовет имя первого космического туриста, который отправится в полет вокруг Луны на ракете BFR
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17 сентября SpaceX назовет имя первого космического туриста, который отправится в полет вокруг Луны на ракете BFR

17 сентября SpaceX назовет имя первого космического туриста, который отправится в полет вокруг Луны на ракете BFR

Частная аэрокосмическая компания SpaceX подписала контракт с первым гражданским, который отправится в путешествие к Луне на ракете-носителе BFR (Big Falcon Rocket). Имя счастливчика объявят на специальном мероприятии, которое пройдет уже в следующий понедельник, 17 сентября, и будет транслироваться в прямом эфире в YouTube.

В SpaceX говорят, что это (первый коммерческий полет вокруг Луны) «важный шаг», который позволит обычным людям путешествовать в космосе.

Из анонса SpaceX неясно, является ли этот новый пассажир одним из тех двух клиентов, что должны были лететь к Луне на ракета-носителе Falcon Heavy, которую изначально планировалось использовать для миссии, или же им окажется третье лицо. В одном из сообщений в Twitter Маск намекнул, что клиент может быть японцем.

Как бы там ни было, этот полет должен стать первой подобной миссией со времен «Аполлон-17» в 1972 году, когда американцы в шестой раз побывали на Луне. В SpaceX напомнили, что за все время только 24 человека летали к Луне. Важно отметить, что миссия SpaceX не предусматривает высадку на спутник, корабль просто облетит вокруг Луны.

Предполагается, что путешествие вокруг Луны ориентировочно займет неделю: корабль облетит возле поверхности спутника, после чего совершит маневр в глубокий космос и вернется обратно на Землю, преодолев от 480 тыс. до 640 тыс. км. (вдвое больше расстояния, которое преодолевали «Аполлоны»).

Источник: The Verge

  • Впервые о планах отправить в полет вокруг Луны двух гражданских SpaceX заявила в феврале 2017 года. Изначально компания Илона Маска планировала лунную миссию на 2018 год, но в июне сообщила о переносе сроков как минимум до 2019 года.
  • Ракета BFR, которую SpaceX планирует использовать не только для лунных и марсианских миссий, но и для перелетов между городами, была представлена на Международном конгрессе астронавтики в сентябре 2017 года. По плану, BFR сможет выводить на НОО до 150 т груза.
  • В начале этого года Илон Маск демонстрировал массивную оснастку для изготовления основной части корпуса сверхтяжелой ракеты SpaceX BFR. Первый запуск сверхтяжелой ракеты SpaceX BFR ожидается в первой половине следующего года.
  • В будущем выполнять полеты на Луну планирует также аэрокосмическая компания Blue Origin, принадлежащая гендиректору Amazon и владельцу газеты Washington Post Джеффу Безосу. Сейчас Blue Origin планирует начать доставлять людей на Луну к 2023 году.
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