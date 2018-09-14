17 сентября SpaceX назовет имя первого космического туриста, который отправится в полет вокруг Луны на ракете BFR

Частная аэрокосмическая компания SpaceX подписала контракт с первым гражданским, который отправится в путешествие к Луне на ракете-носителе BFR (Big Falcon Rocket). Имя счастливчика объявят на специальном мероприятии, которое пройдет уже в следующий понедельник, 17 сентября, и будет транслироваться в прямом эфире в YouTube.

SpaceX has signed the world’s first private passenger to fly around the Moon aboard our BFR launch vehicle—an important step toward enabling access for everyday people who dream of traveling to space. Find out who’s flying and why on Monday, September 17. pic.twitter.com/64z4rygYhk — SpaceX (@SpaceX) September 14, 2018

В SpaceX говорят, что это (первый коммерческий полет вокруг Луны) «важный шаг», который позволит обычным людям путешествовать в космосе.

Из анонса SpaceX неясно, является ли этот новый пассажир одним из тех двух клиентов, что должны были лететь к Луне на ракета-носителе Falcon Heavy, которую изначально планировалось использовать для миссии, или же им окажется третье лицо. В одном из сообщений в Twitter Маск намекнул, что клиент может быть японцем.

Как бы там ни было, этот полет должен стать первой подобной миссией со времен «Аполлон-17» в 1972 году, когда американцы в шестой раз побывали на Луне. В SpaceX напомнили, что за все время только 24 человека летали к Луне. Важно отметить, что миссия SpaceX не предусматривает высадку на спутник, корабль просто облетит вокруг Луны.

Предполагается, что путешествие вокруг Луны ориентировочно займет неделю: корабль облетит возле поверхности спутника, после чего совершит маневр в глубокий космос и вернется обратно на Землю, преодолев от 480 тыс. до 640 тыс. км. (вдвое больше расстояния, которое преодолевали «Аполлоны»).

Источник: The Verge