Новости Софт 06.09.2023 в 10:51

Google выпустила украинскую версию Lookout — ИИ-приложения для слабовидящих людей

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Юрій Орос

Автор новин

Google объявила о поддержке 11 новых языков включая украинский в приложении Lookout, которое использует алгоритмы искусственного интеллекта для помощи людям с недостатками зрения.

При использовании Lookout на украинском, можно воспользоваться 3 различными режимами: текста, документа и исследования.

  • С помощью режима документа можно сделать снимок и озвучить целые страницы текста в текстовом формате или в Google Документах.
  • Режим исследования использует компьютерное зрение для идентификации объектов, что может быть особенно полезным, при попадании в незнакомое место. Так можно узнать, что вокруг. Например, мебель или домашний питомец.Google выпустила украинскую версию Lookout — ИИ-приложения для слабовидящих людей
  • Режим текста лучше всего подойдет, когда нужно прослушать небольшое количество текста. Например, сообщения в мессенджерах или из письма на электронной почте.
    Google выпустила украинскую версию Lookout — ИИ-приложения для слабовидящих людей

Lookout запустился в 2018 году, для работы приложения достаточно смартфона с 2 ГБ оперативной памяти и операционной системой Android 6.0 или более новой.

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