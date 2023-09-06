Google выпустила украинскую версию Lookout — ИИ-приложения для слабовидящих людей

Google объявила о поддержке 11 новых языков включая украинский в приложении Lookout, которое использует алгоритмы искусственного интеллекта для помощи людям с недостатками зрения.

При использовании Lookout на украинском, можно воспользоваться 3 различными режимами: текста, документа и исследования.

С помощью режима документа можно сделать снимок и озвучить целые страницы текста в текстовом формате или в Google Документах.

можно сделать снимок и озвучить целые страницы текста в текстовом формате или в Google Документах. Режим исследования использует компьютерное зрение для идентификации объектов, что может быть особенно полезным, при попадании в незнакомое место. Так можно узнать, что вокруг. Например, мебель или домашний питомец.

использует компьютерное зрение для идентификации объектов, что может быть особенно полезным, при попадании в незнакомое место. Так можно узнать, что вокруг. Например, мебель или домашний питомец. Режим текста лучше всего подойдет, когда нужно прослушать небольшое количество текста. Например, сообщения в мессенджерах или из письма на электронной почте.



Lookout запустился в 2018 году, для работы приложения достаточно смартфона с 2 ГБ оперативной памяти и операционной системой Android 6.0 или более новой.