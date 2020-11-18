28 компаний, включая Tesla, Rivian и Uber, создали ассоциацию ZETA, которая будет продвигать полный переход на электромобили к 2030 году
Почти три десятка крупных компаний, имеющих отношение к производству автомобилей и компонентов для них (включая батареи для электромобилей), а также зарядной инфраструктуры основали организацию ZETA (Zero Emission Transportation Association). Основной целью новой ассоциации станет продвижение полного отказа от ДВС-автомобилей во всех сегментах (легковые, грузовые, коммерческие) и переход на экологически чистые электромобили в США уже к 2030 году.
Для этого представители организации будут лоббировать принятие необходимых законов, норм и льгот на федеральном уровне США, которые ускорят развитие существующих производителей электромобилей и поспособствуют созданию новых, а также будут стимулировать покупателей автомобилей активнее переходить на электрические аналоги. В ZETA указывают пять ключевых принципов, которые помогут добиться цели:
- Стимулирование покупки электромобилей за счет скидок и льгот, а также компенсаций за отказ от существующих ДВС-автомобилей.
- Изменение стандартов и норм вредных выбросов для более быстрого перехода к электромобилям
- Инвестиции в зарядную инфраструктуру
- Активное создание производственных мошностей по сборке электромобилей и компонентов (батарей) на территории США
- Федеральная поддержка и инвестиции в местные компании, которые занимаются электрическими автомобилями
По мнению руководства организации, соблюдение вышеупомянутого комплекса мер позволит создать новые рабочие места, лучше удовлетворять потребности покупателей автомобилей, улучшит качество воздуха и здоровье нации, а также снизит уровень вредных выбросов.
Полный перечень компаний-основателей организации ZETA выглядит следующим образом (в алфавитном порядке):
- ABB
- Albemarle Corporation
- Arrival
- ChargePoint
- ConEdison
- Copper Development Association, Inc.
- Duke Energy
- Edison International
- Enel X
- EVBox
- EVgo
- Ioneer
- Li-Cycle
- Lordstown Motors
- Lucid Motors
- Piedmont Lithium
- PG&E Corporation
- Proterra
- Redwood Materials
- Rivian
- Siemens
- Southern Company
- SRP
- Tesla
- Vistra
- Volta
- Uber
- WAVE
Источник: ZETA