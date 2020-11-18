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28 компаний, включая Tesla, Rivian и Uber, создали ассоциацию ZETA, которая будет продвигать полный переход на электромобили к 2030 году

28 компаний, включая Tesla, Rivian и Uber, создали ассоциацию ZETA, которая будет продвигать полный переход на электромобили к 2030 году

28 компаний, включая Tesla, Rivian и Uber, создали ассоциацию ZETA, которая будет продвигать полный переход на электромобили к 2030 году


Почти три десятка крупных компаний, имеющих отношение к производству автомобилей и компонентов для них (включая батареи для электромобилей), а также зарядной инфраструктуры основали организацию ZETA (Zero Emission Transportation Association). Основной целью новой ассоциации станет продвижение полного отказа от ДВС-автомобилей во всех сегментах (легковые, грузовые, коммерческие) и переход на экологически чистые электромобили в США уже к 2030 году.

Для этого представители организации будут лоббировать принятие необходимых законов, норм и льгот на федеральном уровне США, которые ускорят развитие существующих производителей электромобилей и поспособствуют созданию новых, а также будут стимулировать покупателей автомобилей активнее переходить на электрические аналоги. В ZETA указывают пять ключевых принципов, которые помогут добиться цели:

  1. Стимулирование покупки электромобилей за счет скидок и льгот, а также компенсаций за отказ от существующих ДВС-автомобилей.
  2. Изменение стандартов и норм вредных выбросов для более быстрого перехода к электромобилям
  3. Инвестиции в зарядную инфраструктуру
  4. Активное создание производственных мошностей по сборке электромобилей и компонентов (батарей) на территории США
  5. Федеральная поддержка и инвестиции в местные компании, которые занимаются электрическими автомобилями

По мнению руководства организации, соблюдение вышеупомянутого комплекса мер позволит создать новые рабочие места, лучше удовлетворять потребности покупателей автомобилей, улучшит качество воздуха и здоровье нации, а также снизит уровень вредных выбросов.

Полный перечень компаний-основателей организации ZETA выглядит следующим образом (в алфавитном порядке):

  1. ABB
  2. Albemarle Corporation
  3. Arrival
  4. ChargePoint
  5. ConEdison
  6. Copper Development Association, Inc.
  7. Duke Energy
  8. Edison International
  9. Enel X
  10. EVBox
  11. EVgo
  12. Ioneer
  13. Li-Cycle
  14. Lordstown Motors
  15. Lucid Motors
  16. Piedmont Lithium
  17. PG&E Corporation
  18. Proterra
  19. Redwood Materials
  20. Rivian
  21. Siemens
  22. Southern Company
  23. SRP
  24. Tesla
  25. Vistra
  26. Volta
  27. Uber
  28. WAVE

Источник: ZETA

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