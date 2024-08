444 консоли, 1 телевизор: геймер установил удивительный мировой рекорд

Представьте, сколько времени занимает выбор игры на этой системе.

Саудовский коллекционер видеоигр Ибрагим Аль-Нассер из Эр-Рияда установил новый мировой рекорд, подключив 444 игровые консоли к одному телевизору. Этот невероятный технический подвиг официально зафиксировала Книга рекордов Гиннеса.

Коллекция Аль-Нассера охватывает всю историю игровой индустрии — от первой домашней консоли Magnavox Odyssey до популярных систем, таких как Sega Mega Drive (Genesis), Sony PlayStation и Nintendo 64. Кроме того, он собрал редкие аксессуары, среди которых N64DD, Famicom Disk System и SNES Satellaview.

