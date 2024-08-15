444 консоли, 1 телевизор: геймер установил удивительный мировой рекорд

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Представьте, сколько времени занимает выбор игры на этой системе.

Саудовский коллекционер видеоигр Ибрагим Аль-Нассер из Эр-Рияда установил новый мировой рекорд, подключив 444 игровые консоли к одному телевизору. Этот невероятный технический подвиг официально зафиксировала Книга рекордов Гиннеса.

Коллекция Аль-Нассера охватывает всю историю игровой индустрии — от первой домашней консоли Magnavox Odyssey до популярных систем, таких как Sega Mega Drive (Genesis), Sony PlayStation и Nintendo 64. Кроме того, он собрал редкие аксессуары, среди которых N64DD, Famicom Disk System и SNES Satellaview.

This man connected over 400 video game consoles to a single TV This earned him the Guinness World Record for the most consoles connected to a TVpic.twitter.com/WJ58hEIYXH — Dexerto (@Dexerto) August 13, 2024

Для управления этой сложной системой Аль-Нассер разработал уникальный метод. Он использует таблицу Excel, которая помогает ему определить нужный переключатель для отображения конкретной консоли на экране телевизора.

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«У меня накопилось столько консолей, что я уже не мог в них играть из-за ограниченного количества портов на телевизоре», — рассказал Аль-Нассер представителям Книги рекордов Гиннеса. «Тогда я решил сохранить все и добавить больше переключателей и конверторов».

Ибрагим признался, что его любимая консоль — Sega Genesis. Однако самым большим вызовом стало создание единой, аккуратной и организованной системы, которая бы объединяла современные и старые консоли.

«Обратите внимание, что кабели почти незаметны», — отметил рекордсмен. «Я использовал все доступные инструменты для организации проводов. Эта установка — не просто для игры, это настоящий музей».

Напомним, ютубер Socket Science потратил больше года на разработку уникального игрового ноутбука, используя компоненты от настольных компьютеров.

Источник: Ign, Dexerto

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