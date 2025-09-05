banner
Новости Технологии 05.09.2025 comment views icon

48 лет спустя: Microsoft открыла код BASIC по лицензии MIT

author avatar

Олександр Федоткін

Автор новостей и статей

48 років по тому: Microsoft відкрила код BASIC за ліцензією MIT

Microsoft выпустила «BASIC для микропроцессора 6502 версии 1.1» на Github по лицензии Массачусетского технологического института (MIT).

Почти через полвека после того, как Билл Гейтс создал исходный код, теперь любой может свободно скачать его, изменить, распространить или даже перепродать. Стоит отметить, что производные от этой версии BASIC легли в основу сразу нескольких культовых компьютеров, включая  Commodore 64. 

В блоге Microsoft кратко приводится история BASIC и ряд ключевых фактов. BASIC когда-то стал первым продуктом компании, рассчитанным на процессор Intel 8080. Этот язык программирования был создан Биллом Гейтсом и Полом Алленом для Altair 8800 в 1975 году.

На Github по лицензии MIT был выложен код BASIC, перенесенный Биллом Гейтсом и Риком Вейландом на микропроцессор MOS 6502 и выпущенный в 1976 году. Интересно, что коммит-дата файла m6502.asm и связанных с ним документов Markdown указана как 27 июля 1978 года, задолго до создания Git. Это не так сложно: нужно только внести изменения в коммит и передать дату.

48 років по тому: Microsoft відкрила код BASIC за ліцензією MIT
Future

Ассемблерный код MOS 6502 получил широкое распространение и стал основой BASIC, установленного на тогдашних компах Apple II, Commodore PET, VIC-20 и C64. Впоследствии Commodore получила лицензию на BASIC для платформы 6502, заплатив Microsoft $25 тыс. Кажется, что это не такие уж и большие деньги, однако по словам представителей Microsoft, это позволило миллионам новых программистов получить доступ к BASIC, в то время, когда они делали первые шаги в кодинге.

Версия BASIC 1.1 на GitHub поддерживает Apple II, Commodore PET, Ohio Scientific (OSI), MOS Technology KIM-1 и PDP-10 Simulation. В Microsoft добавляют, что в версию 1.1 входят «исправления для сборщика мусора, обнаруженные Commodore и совместно реализованные в 1978 году инженером Commodore Джоном Фигансом и Биллом Гейтсом, когда Фиганс посетил офис Microsoft в Белвью».

В общем, релиз содержит 6 тыс. 955 строк кода на языке ассемблера, с которыми может ознакомиться и поэкспериментировать любой желающий. Microsoft характеризует этот интерпретатор BASIC как одно из самых исторически значимых программных обеспечений ранней эры персональных компьютеров.

В компании утверждают, что исходный код BASIC для микропроцессора 6502 версии 1.1, который поступает по современной лицензии, основан на ранней версии GW-BASIC, которая сначала поставлялась в оригинальном ПЗУ IBM PC, затем эволюционировала в QBASIC, а затем в Visual Basic.

Источник: Tom’sHardware

Популярные новости

arrow left
arrow right
Переобулись? Microsoft возвращает базовую цену игр до $70, за предзаказ The Outer Worlds 2 вернут «переплату»
Исследование Microsoft: верочтность распознавнія человеком изображения ИИ «немного больше, чем подбрасывание монеты»
Ремонтник консолей наткнулся на "редкую" Xbox, которую заблокировали из-за долгов
Конец Windows 11 SE: Microsoft выводит с рынка свою попытку конкуренции с Chrome OS
Беременные китайские роботы оказались фейком. Возможны ли они вообще?
"Каша из багов". Gears of War: Reloaded стартовала в Steam со "скромным" рейтингом в 50%.
Будущее производства чипов: 3D-печать на уровне атомов дает рекордную площадь поверхности
Ютубер создал механический 8-битный компьютер из конструктора K'NEX
Пентагон тестирует микроволнового убийцу роев дронов
Windows 11 25H2 уже у вас на ПК, только вы об этом не знаете
Microsoft Edge становится ИИ-браузером — сравнение товаров, помощь с вкладками и другое в Copilot Mode
Microsoft заменила работников ИИ и сэкономила $500 млн
Windows 11 получит адаптивное энергосбережение — ноутбук «будет жить» дольше, но работать иначе
А так можно было? В Microsoft Excel сводные таблицы будут автоматически обновляться
Августовский каталог Game Pass пополнится Assassin's Creed Mirage и еще 5+ играми
Microsoft на взлете до $4 трлн: стремительный рост капитализации на фоне увольнений и внедрения ИИ
Впервые за 4 года Windows 11 опередила Windows 10 — но не в Украине
"Проводник" Windows 11 получит много обновлений
«Снести» Xbox и Copilot: Windows 11 25H2 позволит удалять системные приложения
В США начали печатать недорогие дома
Вице-президент Microsoft: Windows 2030 обойдется без мыши и клавиатуры, управлять будут голос и ИИ
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить