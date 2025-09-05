48 лет спустя: Microsoft открыла код BASIC по лицензии MIT

Microsoft выпустила «BASIC для микропроцессора 6502 версии 1.1» на Github по лицензии Массачусетского технологического института (MIT).

Почти через полвека после того, как Билл Гейтс создал исходный код, теперь любой может свободно скачать его, изменить, распространить или даже перепродать. Стоит отметить, что производные от этой версии BASIC легли в основу сразу нескольких культовых компьютеров, включая Commodore 64.

В блоге Microsoft кратко приводится история BASIC и ряд ключевых фактов. BASIC когда-то стал первым продуктом компании, рассчитанным на процессор Intel 8080. Этот язык программирования был создан Биллом Гейтсом и Полом Алленом для Altair 8800 в 1975 году.

На Github по лицензии MIT был выложен код BASIC, перенесенный Биллом Гейтсом и Риком Вейландом на микропроцессор MOS 6502 и выпущенный в 1976 году. Интересно, что коммит-дата файла m6502.asm и связанных с ним документов Markdown указана как 27 июля 1978 года, задолго до создания Git. Это не так сложно: нужно только внести изменения в коммит и передать дату.

Ассемблерный код MOS 6502 получил широкое распространение и стал основой BASIC, установленного на тогдашних компах Apple II, Commodore PET, VIC-20 и C64. Впоследствии Commodore получила лицензию на BASIC для платформы 6502, заплатив Microsoft $25 тыс. Кажется, что это не такие уж и большие деньги, однако по словам представителей Microsoft, это позволило миллионам новых программистов получить доступ к BASIC, в то время, когда они делали первые шаги в кодинге.

Версия BASIC 1.1 на GitHub поддерживает Apple II, Commodore PET, Ohio Scientific (OSI), MOS Technology KIM-1 и PDP-10 Simulation. В Microsoft добавляют, что в версию 1.1 входят «исправления для сборщика мусора, обнаруженные Commodore и совместно реализованные в 1978 году инженером Commodore Джоном Фигансом и Биллом Гейтсом, когда Фиганс посетил офис Microsoft в Белвью».

В общем, релиз содержит 6 тыс. 955 строк кода на языке ассемблера, с которыми может ознакомиться и поэкспериментировать любой желающий. Microsoft характеризует этот интерпретатор BASIC как одно из самых исторически значимых программных обеспечений ранней эры персональных компьютеров.

В компании утверждают, что исходный код BASIC для микропроцессора 6502 версии 1.1, который поступает по современной лицензии, основан на ранней версии GW-BASIC, которая сначала поставлялась в оригинальном ПЗУ IBM PC, затем эволюционировала в QBASIC, а затем в Visual Basic.