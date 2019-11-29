$4,8 млрд — столько было инвестировано в возобновляемую энергетику Украины за последние пять лет

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За последние пять лет в строительство электростанций на возобновляемых источниках энергии (ВИЭ) в Украине было инвестировано около $4,8 млрд. Об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук на своей страничке в Facebook.

Также глава украинского правительства рассказал, что сегодня в Украине реализуются проекты возобновляемой энергетики мощностью в 2,5 ГВт, что является рекордным показателем за всю историю Украины. В будущем правительство намерено и дальше придерживаться этого курса —наращивания доли возобновляемой энергетики в общей структуре генерации.

Собственно, прямо сейчас правительство совместно с Международной ассоциации по возобновляемым источникам энергии (IRENA), частью которой наша страна является с 2017 года, разрабатывает стратегию перехода на возобновляемую энергетику к 2050 году.

Напомним, еще в 2017 году Госэнергоэффективности заявляло, что к 2050 году Украина сможет обеспечивать 91% своих энергетических потребностей за счет возобновляемых источников энергии.

Также в рамках встречи с генеральным директором IRENA Франческо Ла Камера обсуждался вопрос внедрение аукционной системы закупки электроэнергии, произведенной ВИЭ. Первый аукцион должен состояться уже в апреле следующего года.

Напомним, в начале года в Украине был принят долгожданны закон, предусматривающий отказ от пресловутых (ввиду слишком высокой нагрузки на бюджет) « зеленых» тарифов для возобновляемой энергетики в пользу экономически целесообразной аукционной модели. Но долгожданные изменения оказались не тем, чего многие ждали. Закон получился слишком «мягким» и закрепляет действующую систему поддержки с «зелеными» тарифами, создающими огромную нагрузку на бюджет и рядовых украинцев, вплоть до 2030 года.

Остается добавить, что по состоянию на 30 сентября 2018 году в Украине насчитывалось более 6000 частных домохозяйств с солнечными установками общей мощностью 345 МВт, что соответствует инвестициям на общую сумму 300 млн евро. То есть, на частный сегмент приходится всего 6% от всех инвестиций в возобновляемую энергетику в Украине.

Источник: Facebook