Операторы сотовой связи запустили 4G сразу на 23 станциях киевского метро, теперь покрытие есть на 45 из 46 подземных станций

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Компании «Киевстар», «Vodafone Украина» и lifecell сообща смогли запустить связь 4G на дополнительных 23 подземных станциях киевского метрополитена. В результате, с 28 октября скоростной мобильный интернет трёх украинских операторов сотовой связи работает уже на 45 из 46 подземных станциях киевского метро и в тоннелях между ними. Таким образом, мобильный интернет покрывает почти всю «подземку». На последней станции – «Теремки» – связь 4G появится в течение декабря.

Напомним, что запуск 4G-сети в метро Киева начался в марте этого года со станции «Академгородок» и продолжался поэтапно. Последний раз о расширении сети покрытия в киевском метро сообщалось в конце лета. Интересно, что уже сейчас каждый день 4G-интернетом в среднем пользуется почти 300 тыс. абонентов всех трёх операторов.

Вместе абоненты мобильных операторов уже использовали в метро более 400 ТБ трафика. Такого объема хватило бы, например, на 30 лет непрерывного просмотра видео в высоком качестве.

Запуск 4G в метро Киева стал результатом длительной и слаженной работы всех участников проекта: мобильных операторов, технологического партнера Huawei, городской власти, профильных государственных органов и общественных организаций.

Для работы сети 4G в метро компании «Киевстар», «Vodafone Украина» и lifecell используют совместное оборудование от компании Huawei, но собственные частоты в соответствии с лицензиями. Частоты используются в двух диапазонах: 1800 МГц и 2600 МГц, что позволяет обеспечить лучшее качество и скорость мобильного интернета. Так, по данным операторов, средняя скорость 4G в метро Киева превышает 40 МБ/с.