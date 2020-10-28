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Операторы сотовой связи запустили 4G сразу на 23 станциях киевского метро, теперь покрытие есть на 45 из 46 подземных станций

Операторы сотовой связи запустили 4G сразу на 23 станциях киевского метро, теперь покрытие есть на 45 из 46 подземных станций

Операторы сотовой связи запустили 4G сразу на 23 станциях киевского метро, теперь покрытие есть на 45 из 46 подземных станций


Компании «Киевстар», «Vodafone Украина» и lifecell сообща смогли запустить связь 4G на дополнительных 23 подземных станциях киевского метрополитена. В результате, с 28 октября скоростной мобильный интернет трёх украинских операторов сотовой связи работает уже на 45 из 46 подземных станциях киевского метро и в тоннелях между ними. Таким образом, мобильный интернет покрывает почти всю «подземку». На последней станции – «Теремки» – связь 4G появится в течение декабря.

Напомним, что запуск 4G-сети в метро Киева начался в марте этого года со станции «Академгородок» и продолжался поэтапно. Последний раз о расширении сети покрытия в киевском метро сообщалось в конце лета. Интересно, что уже сейчас каждый день 4G-интернетом в среднем пользуется почти 300 тыс. абонентов всех трёх операторов.

Вместе абоненты мобильных операторов уже использовали в метро более 400 ТБ трафика. Такого объема хватило бы, например, на 30 лет непрерывного просмотра видео в высоком качестве.

Запуск 4G в метро Киева стал результатом длительной и слаженной работы всех участников проекта: мобильных операторов, технологического партнера Huawei, городской власти, профильных государственных органов и общественных организаций.

Для работы сети 4G в метро компании «Киевстар», «Vodafone Украина» и lifecell используют совместное оборудование от компании Huawei, но собственные частоты в соответствии с лицензиями. Частоты используются в двух диапазонах: 1800 МГц и 2600 МГц, что позволяет обеспечить лучшее качество и скорость мобильного интернета. Так, по данным операторов, средняя скорость 4G в метро Киева превышает 40 МБ/с.

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