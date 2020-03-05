Киевстар, Vodafone Украина и lifecell официально запустили 4G в киевском метро (но пока только на одной станции)





С 5 марта 2020 года мобильные операторы Киевстар, Vodafone Украина и lifecell начали предоставлять услуги 4G связи на станции киевского метрополитена «Академгородок». Это первая станция столичной «подземки», где стал доступен скоростной мобильный интернет.

Запуск 4G на этой станции стал возможным благодаря ранее заключенному договору сервитута между операторами и КП «Киевжилспецэксплуатация». В рамках этого договора операторы имеют право модернизации части оборудования, установленного на станции Академгородок, до стандарта 4G.

Но для полноценного запуска и развертывания 4G на всех станциях в течение 2020 года, депутаты Киевского городского совета должны принять решение о плате за доступ телеком-операторов к инфраструктуре города, в частности метрополитена.

Если такое решение будет принято депутатами на ближайшей сессии городского совета – 12 марта, – то все три оператора планируют запустить 4G еще на 8 станциях метро в течение первого полугодия, а на всех станциях – до конца 2020 года.

Напомним, что в июле 2019 года операторы в рамках тендера выбрали компанию Huawei в качестве поставщика решения для строительства общей 4G сети в столичном метрополитене. Техническое решение от Huawei позволяет использовать одну базовую станцию ​​сразу всем трем операторам.

Сейчас для развертывания 4G на станции Академгородок Киевстар, Vodafone Украины и lifecell использовали частоты в диапазоне 1800 МГц: полосы шириной 20 МГц, 20 МГц и 15 МГц в соответствии с лицензиями на 4G каждого из операторов. Но в будущем также будет задействован диапазон 2600 МГц, что позволит обеспечить еще лучшее качество и скорость мобильного интернета.

«Киевстар прилагает значительные усилия, чтобы киевляне и гости города могли пользоваться 4G связью на всех станциях киевского метро уже до конца 2020 года. Мы координировали проект, начиная с тендера, на котором выбрали подрядчика и продолжаем работать со всеми нашими партнерами. Сегодняшний день отличный тому пример. Все три мобильные оператора объединили усилия, чтобы запустить долгожданный 4G интернет как можно скорее на первой станции киевского метро. И все, что нам необходимо для запуска на остальных станциях – соответствующее решение депутатов Киевсовета», – комментирует запуск Александр Комаров, президент Киевстар.

«Как утверждают аналитики, среднестатистический киевлянин проводит в интернете больше 3-х часов в день. Речь идет именно о мобильном интернете. А поскольку 2/3 горожан регулярно ездят в метро, ​​интересно проследить, как изменится эта цифра к концу года, когда мы запустим 4G на всех станциях. Как ориентир, могу привести пример Харьковского метро. Vodafone запустил там 4G еще в октябре 2018, это была первая 4G-сеть в Украине. В первые дни после запуска суточный трафик подскочил почти втрое! Я уверена, что мы оставим харьковскую статистику далеко позади, ведь техническое решение, которое разворачивается сейчас в киевском метрополитене — одно из самых современных в мире», – комментирует событие Ольга Устинова, генеральный директор Vodafone Украины.

«Ситуация, когда миллионы киевлян и гостей столицы, которые ежедневно пользуются метрополитеном, имеют доступ к скоростному мобильному интернету на поверхности, но все еще не имеют 4G в метро под землей, конечно, недопустимо. Поэтому мы очень рады, что все три мобильные оператора и технический вендор, объединив усилия, в очень короткие сроки показали – 4G уже есть в киевском метрополитене и успешно работает – пока на одной станции. Теперь мы ожидаем максимальной поддержки от Киевсовета и принятия соответствующих решений депутатами – без этих шагов операторы просто не могут двигаться дальше. Тем более, уже недалеко День города, и это будет классный подарок Киеву и всем его абонентам», – подчеркнул Исмет Языджы, главный исполнительный директор lifecell.

Источники: Киевстар, Vodafone Украина, lifecell