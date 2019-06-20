6-ядерный процессор AMD Ryzen 5 3600 за $200 идет вровень с 8-ядерным Intel Core i7-9700K за $370

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По мере приближения даты начала продаж новейших семинанометровых процессоров AMD Ryzen 3000, дебютировавших на недавней выставке Computex 2019, результатов тестов их производительности в сети появляется все больше. Ранее мы уже публиковали первые тесты Ryzen 5 3600, которые оказались весьма многообещающими — в тестах Geekbench и UserBenchmark самый младший чип семейства Matisse шел практически ноздря в ноздрю с Core i7-8700K.

Теперь же шестиядерник Ryzen 5 3600, который наверняка будет самым востребованным в линейке благодаря хорошему сочетанию цены и возможностей, протестировали в Cinebench. Говоря точнее, грядущую новинку прогнали через Cinebench R15 и Cinebench R20, а также встроенный тест утилиты CPU-Z. В данном случае использовалась материнская плата на чипсете AMD X470 и 16 ГБ памяти DDR4-3200.

Напомним, Ryzen 5 3600 оперирует 6 ядрами Zen 2 с поддержкой многопоточности, 32 МБ кэш-памяти L3, работает на частоте от 3,6 до 4,2 ГГц при номинальном TDP в 65 Вт и оценен чипмейкером в $199.

В тесте Cinebench R15 процессор AMD Ryzen 5 3600 набрал 1443 балла, что соответствует результату процессора Intel Core i7-9700K (8 ядер/8 потоков, 3,6/4,9 ГГц), который сейчас стоит около $370.

В тесте Cinebench R20 есть несколько записей, относящихся к AMD Ryzen 5 3600. Лучший результат — 3505 баллов, как раз посередине между 8-ядерными CPU Ryzen предыдущих поколений Ryzen 7 1700X (3455 баллов) и Ryzen 7 2700X (3919 баллов).

Наконец, в бенчмарке CPU-Z грядущая новинка демонстрирует быстродействие уровня 8-ядерного Ryzen 7 2700X в однопоточной нагрузке и отставание на 20% в многопоточном тесте.

Напомним, в продажу AMD Ryzen 5 3600 и другие модели AMD Ryzen 3000 поступят 7 июля, ближе к этой дате можно ожидать комплексного полноценного тестирования новых чипов AMD в реальных приложениях и играх.

Источник: Videocardz