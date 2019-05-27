AMD Ryzen 3000 — первые в мире семинанометровые CPU для настольных систем. Флагман линейки Ryzen 9 3900X (12 ядер и 24 потока) оценили в $499





Сегодня на специальном мероприятии в преддверии выставки Computex 2019 компания AMD официально анонсировала долгожданные процессоры AMD Ryzen третьего поколения (Ryzen 3000) на новой архитектуре Zen 2 с многокристальной компоновкой Chiplet, которые являются первыми в мире семинанометровыми процессорами для настольных систем. Новые CPU имеют конструктивное исполнение AM4 и могут использоваться как с новыми материнскими платами на наборе логики X570, так и с ранее выпущенными моделями после обновления прошивки UEFI.

В первой волне новых настольных процессоров Ryzen 3000 дебютировало пять моделей линеек Ryzen 9, 7 и 5. Полный список новых моделей и их основные технические данные приведены в таблице ниже:

Процессор Кол-во ядер/потоков Частота номинальная/Boost, ГГц Кэш-память L2, КБ Кэш-память L3, МБ TDP, Вт Рекомендованная стоимость, долл. США Ryzen 9 3900X 12 / 24 3,8-4,6 12 x 512 64 105 $499 Ryzen 7 3800X 8 / 16 3,9-4,5 8 x 512 32 105 $399 Ryzen 7 3700X 8 / 16 3,6-4,4 8 x 512 32 65 $329 Ryzen 5 3600X 6 / 12 3,8-4,4 6 x 512 32 95 $249 Ryzen 5 3600 6 / 12 3,6-4,2 6 x 512 32 65 $199

Итак, главой нового семейства настольных чипов AMD Ryzen стал 12-ядерный Ryzen 9 3900X с поддержкой технологии многопоточной обработки данных Simultaneous Multi-threading (SMT), который предлагается за $499. Он будет конкурировать с 12-ядерным Intel i9-9920X, который стоит более чем вдвое дороже $1189. При этом Ryzen 9 3900X не только быстрее, но и значительно энергоэффективнее своего соперника. Показатель TDP новинки составляет 105 Вт против 165 Вт у Intel i9-9920X.

Все настольные процессоры AMD Ryzen 3-го поколения построены на новой архитектуре Zen 2 с многокристальной компоновкой Chiplet, которая обеспечивает прирост производительности на 15% во всех приложениях. Один из главных недостатков предыдущей архитектуры Zen — производительность вычислений с плавающей запятой. Во втором поколении микроархитектуры инженеры удвоили емкость и увеличили пропускную способность загрузки и хранения для операций с плавающей запятой до 256-бит, а также увеличили пропускную способность внутренних потоков данных во всех режимах работы CPU. Кроме того, вдвое вырос объем кэш-памяти. Флагман работает на частоте от 3,8 до 4,6 ГГц и на операциях рендеринга в тесте Blender обходит Intel i9-9920X на 16%.

«Самому производительному игровому процессору в мире» Intel i9-9900K противопоставляется 8-ядерная 16-поточная модель Ryzen 7 3800X за $399. Учитывая впечатляющее соотношение цены и производительности, этот чип наверняка станет предпочтительным среди геймеров.

Последнее предложение в линейке Ryzen 7, модель 3700X, — это восьмиядерный чип за $329, отличающийся более высокой энергоэффективностью. Показатель TDP этой модели составляет всего 65 Вт против 105 Вт у старших собратьев. По данным AMD, в однопоточном и многопоточном тестах Cinebench R20 превосходство новой модели над предшественником 2700X достигает соответственно 15% и 18%. Если же сравнивать новинку с конкурирующим Core i7-9700K за $385, прирост производительности в многопоточном Cinebench достигает 28%. Примерно настолько же новинка «красных» обходит предложение «синих» и в однопоточном тесте.

Завершает новое семейство процессоров младшая модель Ryzen 5 3600 — шестиядерный 12-поточный чип, который будет продаваться всего за $199 долларов. Докинув еще $50 сверху к этой цене можно получить более производительный 3600X, который отличается повышенными на 200 МГц частотами и TDP в 95 Вт.

Все новые процессоры Ryzen будут поддерживать PCI-E 4.0. Встроенный контроллер PCI-E 4.0 обеспечивает работу 24 линий данного интерфейса. Как обычно, модели с индексом X в обозначении поддерживают фирменную функцию разгона XFR (расширяемый частотный диапазон), которая позволит автоматически повышать рабочую частоту выше верхней границы вплоть до предельных возможностей системы охлаждения.

В продажу процессоры AMD Ryzen 3000 поступят 7 июля.

Источник: Engadget