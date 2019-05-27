AMD Ryzen 3000 — первые в мире семинанометровые CPU для настольных систем. Флагман линейки Ryzen 9 3900X (12 ядер и 24 потока) оценили в $499
Сегодня на специальном мероприятии в преддверии выставки Computex 2019 компания AMD официально анонсировала долгожданные процессоры AMD Ryzen третьего поколения (Ryzen 3000) на новой архитектуре Zen 2 с многокристальной компоновкой Chiplet, которые являются первыми в мире семинанометровыми процессорами для настольных систем. Новые CPU имеют конструктивное исполнение AM4 и могут использоваться как с новыми материнскими платами на наборе логики X570, так и с ранее выпущенными моделями после обновления прошивки UEFI.
В первой волне новых настольных процессоров Ryzen 3000 дебютировало пять моделей линеек Ryzen 9, 7 и 5. Полный список новых моделей и их основные технические данные приведены в таблице ниже:
|Процессор
|Кол-во ядер/потоков
|Частота номинальная/Boost, ГГц
|Кэш-память L2, КБ
|Кэш-память L3, МБ
|TDP, Вт
|Рекомендованная стоимость, долл. США
|Ryzen 9 3900X
|12 / 24
|3,8-4,6
|12 x 512
|64
|105
|$499
|Ryzen 7 3800X
|8 / 16
|3,9-4,5
|8 x 512
|32
|105
|$399
|Ryzen 7 3700X
|8 / 16
|3,6-4,4
|8 x 512
|32
|65
|$329
|Ryzen 5 3600X
|6 / 12
|3,8-4,4
|6 x 512
|32
|95
|$249
|Ryzen 5 3600
|6 / 12
|3,6-4,2
|6 x 512
|32
|65
|$199
Итак, главой нового семейства настольных чипов AMD Ryzen стал 12-ядерный Ryzen 9 3900X с поддержкой технологии многопоточной обработки данных Simultaneous Multi-threading (SMT), который предлагается за $499. Он будет конкурировать с 12-ядерным Intel i9-9920X, который стоит более чем вдвое дороже $1189. При этом Ryzen 9 3900X не только быстрее, но и значительно энергоэффективнее своего соперника. Показатель TDP новинки составляет 105 Вт против 165 Вт у Intel i9-9920X.
Все настольные процессоры AMD Ryzen 3-го поколения построены на новой архитектуре Zen 2 с многокристальной компоновкой Chiplet, которая обеспечивает прирост производительности на 15% во всех приложениях. Один из главных недостатков предыдущей архитектуры Zen — производительность вычислений с плавающей запятой. Во втором поколении микроархитектуры инженеры удвоили емкость и увеличили пропускную способность загрузки и хранения для операций с плавающей запятой до 256-бит, а также увеличили пропускную способность внутренних потоков данных во всех режимах работы CPU. Кроме того, вдвое вырос объем кэш-памяти. Флагман работает на частоте от 3,8 до 4,6 ГГц и на операциях рендеринга в тесте Blender обходит Intel i9-9920X на 16%.
«Самому производительному игровому процессору в мире» Intel i9-9900K противопоставляется 8-ядерная 16-поточная модель Ryzen 7 3800X за $399. Учитывая впечатляющее соотношение цены и производительности, этот чип наверняка станет предпочтительным среди геймеров.
Последнее предложение в линейке Ryzen 7, модель 3700X, — это восьмиядерный чип за $329, отличающийся более высокой энергоэффективностью. Показатель TDP этой модели составляет всего 65 Вт против 105 Вт у старших собратьев. По данным AMD, в однопоточном и многопоточном тестах Cinebench R20 превосходство новой модели над предшественником 2700X достигает соответственно 15% и 18%. Если же сравнивать новинку с конкурирующим Core i7-9700K за $385, прирост производительности в многопоточном Cinebench достигает 28%. Примерно настолько же новинка «красных» обходит предложение «синих» и в однопоточном тесте.
Завершает новое семейство процессоров младшая модель Ryzen 5 3600 — шестиядерный 12-поточный чип, который будет продаваться всего за $199 долларов. Докинув еще $50 сверху к этой цене можно получить более производительный 3600X, который отличается повышенными на 200 МГц частотами и TDP в 95 Вт.
Все новые процессоры Ryzen будут поддерживать PCI-E 4.0. Встроенный контроллер PCI-E 4.0 обеспечивает работу 24 линий данного интерфейса. Как обычно, модели с индексом X в обозначении поддерживают фирменную функцию разгона XFR (расширяемый частотный диапазон), которая позволит автоматически повышать рабочую частоту выше верхней границы вплоть до предельных возможностей системы охлаждения.
В продажу процессоры AMD Ryzen 3000 поступят 7 июля.
Источник: Engadget