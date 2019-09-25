6000 мА·ч за 7299 грн. Смартфон Samsung Galaxy M30s все же будет продаваться в Украине





На прошлой неделе Samsung представила в Индии смартфоны Galaxy M30s и Galaxy M10s — улучшенные версии популярных моделей Galaxy M30 и Galaxy M10, вышедших в первой половине года. И Galaxy M30s, получивший аккумулятор рекордной емкости 6000 мА·ч, вызвал живой интерес у публики. Первоначально считалось, что у нас официально эта модель продаваться не будет (оригинальный Galaxy M30 не продавался). Но вот сейчас стало известно, что монстр автономности Galaxy M30s все же появится в Украине.

Пока неясно, когда конкретно Galaxy M30s поступит в свободную продажу (по слухам, в первых числах октября), но рекламный постер утверждает, что «скоро».

Кроме того, уже известна цена — 7299 грн, что соответствует примерно $300. Стоит отметить, что это цена за младшую версию смартфона с 6 ГБ ОЗУ и 64 ГБ флэш-памяти. В Индии такая, напомним, оценивается в $195. То есть, украинская цена на $100 выше индийской.

Samsung Galaxy M30s получил экран Infinity-V Super AMOLED диагональю 6,4 дюйма и разрешением Full HD+, производительную SoC Exynos 9611 (аналог Snapdragon 730), тройную основную камеру с сенсорами 48, 5 и 8 Мп (поддерживает 4K и замедленные ролики с частотой 240 к/с), 16-мегапиксельную селфи-камеру в вырезе. Также в Galaxy M30s есть модуль NFC для бесконтактных платежей.