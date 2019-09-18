Обновленный Samsung Galaxy M10s получил экран AMOLED, более производительную SoC, аккумулятор на 4000 мА•ч, USB-C и быструю зарядку при цене $130

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Вместе со смартфоном Galaxy M30s, о котором мы уже рассказали в предыдущей заметке, компания Samsung представила сегодня в Индии еще одну модель обновленной бюджетной линейки Galaxy M — Galaxy M10s. Как несложно догадаться из названия, это улучшенная версия начальной модели Galaxy M10, вышедшей в начале года.

В Индии Galaxy M10s начнется продаваться одновременно с Galaxy M30s — 29 сентября. Там смартфон будет стоить эквивалент $130. Оригинальная модель Galaxy M10 на старте стоила $110, но улучшения здесь достаточно существенные.

Новый Galaxy M10s и больше, и мощнее. Здесь теперь установлен дисплей Super AMOLED большей диагонали 6,4 дюйма (вместо LCD IPS диагональю 6,22 дюйма), но разрешение, увы, осталось HD+, и более производительная SoC Exynos 7884B (вместо SoC Exynos 7870). Вариант с 2 ГБ ОЗУ и 16 ГБ флэш-памяти убрали, Galaxy M10s предлагается только в версии 3/32 ГБ. Само собой, поддерживаются карты расширения памяти microSD.

По части основной камеры никаких изменений нет, она двойная — с главным модулем разрешением 13 Мп с диафрагмой F1.9 и вспомогательным сенсором оценки глубины сцены на 5 Мп. Фронтальная имеет разрешение 8 Мп вместо 5 Мп.

Емкость аккумулятора заметно возросла — с 3400 до 4000 мА·ч. Кроме того, что немаловажной, появилась поддержка быстрой зарядки мощностью 15 Вт. Также улучшенный Galaxy M10s получил сканер отпечатков пальцев в привычном месте на тыльной панели. Из остального можно отметить разъем USB-C, разъем 3,5 мм и поддержку Dolby Atmos. Увы, ИК-излучателя и модуля NFC.

Обновленный Galaxy M10s немного более вытянутый и чуть тяжелее. Его габариты 158,4х74,7х7,8 мм, а масса — 169 г. У оригинальной модели эти показали 155,6х75,6х7,7 мм и 163 г.

На смартфон установлена операционная система Android 9 Pie с фирменной оболочкой One UI. Вариантов цветового оформления два: синий и черный.

Улучшенный Galaxy M10s с большой вероятностью будет продаваться в Украине, учитывая, что модель Galaxy M10 в украинской рознице представлена.

По итогу можно сказать, что при скромной прибавке в цене Galaxy M10s стал лучше по многим аспектам (экран, процессор, батарея), так что имеет все шансы стать успешным.

Источник: Amazon