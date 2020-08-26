Призовой фонд турнира The International 2020 превысил $34,3 млн — это новый абсолютный рекорд





Каждый год повторяется одна и та же ситуация: общими стараниями фанатов Valve призовой фонд турнира The International — крупнейшего соревнования по Dota 2 и одного из важнейших событий в мире киберспорта — ставит новые рекорды. И этот год не стал исключением: до окончания сборов остается еще несколько недель, а общая сумма призовых уже превысила отметку в $34,3 млн. Это новый абсолютный рекорд в истории киберспорта. Предыдущий, к слову, принадлежал The International 2019.

Как и в прошлые годы, сама Valve выделила $1,6 млн, а дальнейшее наполнение зависит от игроков Dota 2. Приобретая пропуск «Боевой пропуск» стоимостью $10 или уровни к нему, они спонсируют турнир. Каждый купленный боевой пропуск — это + $2,5 в общую копилку.

Озвученная сумма была собрана за 92 дня, тогда как в прошлом году рубеж в $34,3 млн был пройден за 111 дней. То есть, по итогу призовой фонд The International 2021 вполне может достичь $35 млн.

В этом году принять турнир The International 2020 в августе должен был Стокгольм, столица Швеции. Первоначально планировалось, что он пройдет с 18 по 23 августа, но в мае 2020-го организаторы отложили его на неопределенный из-за пандемии. Пока что никаких обновлений Valve не делала. Статус заявки Киева на проведение турнира The International 2021 тоже остается неизвестным, что неудивительно учитывая текущее положение дел.

Источник: dota2.prizetrac.kr