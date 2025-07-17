70% владельцев Samsung Galaxy S25 используют функции ИИ — компания готовит большое расширение

Samsung серьезно взялась за развитие ИИ-функций в своих смартфонах. Она заявляет, что огромный процент пользователей ее устройств уже используют функции искусственного интеллекта тем или иным образом. В дальнейшем компания планирует значительное расширение возможностей ИИ на телефонах Galaxy.

Неделя ИИ на ITC.ua при поддержке

В своем недавнем сообщении Samsung заявила, что 70% владельцев Galaxy S25 пользуются функциями Galaxy AI. Хотя компания не уточнила, как часто эти функции активируются, такая цифра указывает на значительный интерес к ИИ среди пользователей. Кроме того Samsung рассказывает о высоком интересе к другим функциям ИИ в ее смартфонах:

Более половины пользователей Galaxy S25 использует Circle to Search — функцию от Google, позволяющую находить информацию с помощью жестов по экрану.

Применение редактирования фото с помощью ИИ Photo Assist удвоилось по сравнению с Galaxy S24.

Now Brief, которая генерирует короткие итоги контента, использует каждый третий владелец Galaxy S25.

Использование чат-бота Google Gemini на последних моделях Galaxy выросло втрое.

Учитывая растущую популярность Galaxy AI, Samsung объявила, что до конца 2025 года планирует развернуть ИИ-функции на более 400 млн устройств. Это вдвое больше, чем предыдущая цель в 200 млн.

«В центре наших инноваций — желание обеспечить потребителям бесперебойный и безопасный мобильный опыт использования искусственного интеллекта, который соответствует их потребностям. Именно поэтому Samsung Galaxy стремится расширить Galaxy AI до 400 миллионов устройств до конца этого года — демократизируя мощность и возможности мобильного ИИ для еще большего количества пользователей», — заявляет корейская компания.

Ожидается, что Samsung будет активно внедрять новые ИИ-функции в обновления для существующих устройств, а также расширит их присутствие в новых моделях смартфонов.

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Источник: 9to5google