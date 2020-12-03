8-ядерный процессор Intel Rocket Lake-S в Geekbench демонстрирует производительность на уровне AMD Ryzen 7 5800X

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В базе данных Geekbench обнаружены результаты тестирования предполагаемого процессора Intel серии Rocket Lake-S. Это позволяет примерно оценить уровень производительности чипа на текущий момент.

Протестированный процессор значится как Model 167 со степпингом 0. Устройство представляет собой 8-ядерный чип и обладает поддержкой 16 потоков инструкций. Во время тестирования данный образец не преодолел барьер частоты 5,0 ГГц. К сожалению, нет сведений о том, является ли данный чип серийным флагманским решением или же инженерным образцом со сниженным уровнем производительности.

Процессор тестировался в составе игрового настольного компьютера HP OPEN 30L (кодовое название GT13-0xxx), который оснащён материнской платой HP 886C. Найти сведения о ней пока не удалось, возможно, она основана на чипсете Intel 500-series, которая, как ожидается, дебютирует вместе с серией процессоров Rocket Lake-S.

Процессоры Intel Rocket Lake-S оснащены вычислительными ядрами с архитектурой Cypress Cove. Серия включает чипы, которые содержат до 8 вычислительных ядер и до 16 потоков инструкций, в то время как серия Comet Lake-S предлагает до 10 ядер и до 20 инструкций. Вместе с тем, благодаря двузначному приросту показателя количества исполняемых инструкций за такт, новые процессоры должны не только на равных конкурировать с предшественниками, но и превосходить их.

Быстрое сравнение с результатами базы данных Geekbench свидетельствует, что новый процессор действительно быстрее, чем нынешний флагманский чип Core i9-10900K, но только в однопоточной производительности. В многопоточном режиме тестирования Core i9-10900K всё ещё на 13% опережает тестируемый образец.

Сравнение процессоров в Geekbench Одноядерный тест Многоядерный тест AMD Ryzen 7 5800X 1661 101% 10367 106% AMD Ryzen 9 5900X 1652 100% 13870 142% Intel Core i7-11xxxK 1645 100% 9783 100% Intel Core i9-10900K 1407 86% 11014 113% Intel Core i7-10700K 1351 82% 8991 92%

В одноядерном тесте новый неназванный процессор Rocket Lake-S набрал 1645 баллов, что примерно соответствует результатам Ryzen 9 5900X и Ryzen 7 5800X. Однако он немного уступает в многоядерном тесте чипам с таким же количеством вычислительных ядер.

Как ожидается, процессоры Intel Rocket Lake-S дебютируют в следующем году, примерно, в марте. Они получат разъём LGA1200 и будут использоваться совместно с чипсетами серии Intel 500 и сохранят совместимость с материнскими платами на базе чипсетов серии Intel 400. Эти устройства получат поддержку интерфейса PCI-Express 4.0, который уже доступен в видеокартах AMD и NVIDIA на базе новых графических архитектур.

Источник: videocardz