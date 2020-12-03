8-ядерный процессор Intel Rocket Lake-S в Geekbench демонстрирует производительность на уровне AMD Ryzen 7 5800X
В базе данных Geekbench обнаружены результаты тестирования предполагаемого процессора Intel серии Rocket Lake-S. Это позволяет примерно оценить уровень производительности чипа на текущий момент.
Протестированный процессор значится как Model 167 со степпингом 0. Устройство представляет собой 8-ядерный чип и обладает поддержкой 16 потоков инструкций. Во время тестирования данный образец не преодолел барьер частоты 5,0 ГГц. К сожалению, нет сведений о том, является ли данный чип серийным флагманским решением или же инженерным образцом со сниженным уровнем производительности.
Процессор тестировался в составе игрового настольного компьютера HP OPEN 30L (кодовое название GT13-0xxx), который оснащён материнской платой HP 886C. Найти сведения о ней пока не удалось, возможно, она основана на чипсете Intel 500-series, которая, как ожидается, дебютирует вместе с серией процессоров Rocket Lake-S.
Процессоры Intel Rocket Lake-S оснащены вычислительными ядрами с архитектурой Cypress Cove. Серия включает чипы, которые содержат до 8 вычислительных ядер и до 16 потоков инструкций, в то время как серия Comet Lake-S предлагает до 10 ядер и до 20 инструкций. Вместе с тем, благодаря двузначному приросту показателя количества исполняемых инструкций за такт, новые процессоры должны не только на равных конкурировать с предшественниками, но и превосходить их.
Быстрое сравнение с результатами базы данных Geekbench свидетельствует, что новый процессор действительно быстрее, чем нынешний флагманский чип Core i9-10900K, но только в однопоточной производительности. В многопоточном режиме тестирования Core i9-10900K всё ещё на 13% опережает тестируемый образец.
|Сравнение процессоров в Geekbench
|Одноядерный тест
|Многоядерный тест
|AMD Ryzen 7 5800X
1661
|101%
10367
|106%
|AMD Ryzen 9 5900X
1652
|100%
13870
|142%
|Intel Core i7-11xxxK
1645
|100%
9783
|100%
|Intel Core i9-10900K
1407
|86%
11014
|113%
|Intel Core i7-10700K
1351
|82%
8991
|92%
В одноядерном тесте новый неназванный процессор Rocket Lake-S набрал 1645 баллов, что примерно соответствует результатам Ryzen 9 5900X и Ryzen 7 5800X. Однако он немного уступает в многоядерном тесте чипам с таким же количеством вычислительных ядер.
Как ожидается, процессоры Intel Rocket Lake-S дебютируют в следующем году, примерно, в марте. Они получат разъём LGA1200 и будут использоваться совместно с чипсетами серии Intel 500 и сохранят совместимость с материнскими платами на базе чипсетов серии Intel 400. Эти устройства получат поддержку интерфейса PCI-Express 4.0, который уже доступен в видеокартах AMD и NVIDIA на базе новых графических архитектур.
Источник: videocardz