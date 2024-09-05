Acer показала Project DualPlay — концепт игрового ноутбука со съемным контроллером

Acer представила концепцию игрового ноутбука со встроенным контроллером Project DualPlay. Устройство призвано совместить компьютерные и мобильные игры.

Конструкция включает огромную сенсорную панель, которая также является встроенным съемным беспроводным контроллером. Игроки могут вынуть контроллер из его хранилища после нажатия кнопки разблокировки в верхней части клавиатуры двумя пальцами. Это действие также разблокирует два высококачественных выдвижных динамика мощностью 5 Вт, которые появляются по бокам ноутбука и улучшают звуковое оформление.

Контроллер Project DualPlay также позволяет второму геймеру принять участие в многопользовательской игре. Его в свою очередь можно разделить на два отдельных джойстика. Функциональность дает возможность плавно переключаться между игрой с помощью клавиатуры и контроллера, а также адаптироваться к различным стилям игры и жанрам.

Кроме того, ноутбук оснащен настраиваемой динамической RGB-подсветкой на клавиатуре, рамках экрана и в зоне трекпада. Захватывающее световое шоу усиливает «бесконечная» зеркальная полоса подсветки на задней панели и сами съемные джойстики.

Задачей Project DualPlay является улучшение игрового опыта и удобства в игре. Концепт позволяет пользоваться наиболее удобным управлением в каждой игре, играть с друзьями с помощью одного ноутбука и глубже погрузиться в игровой процесс.

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Источник: Acer, TechPowerUp

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