Acer представляет в Украине ноутбуки Swift Go 14 и Predator Triton Neo 16 с новыми процессорами Intel Core Ultra

Acer анонсировала выпуск новых моделей ноутбуков Acer Swift Go 14 (SFG14-72) и Predator Triton Neo 16 (PTN16-51) с поддержкой технологий искусственного интеллекта. Устройства оснащены процессорами Intel Core Ultra с новым интегрированным нейронным процессором Intel AI Boost.

Ноутбук Acer Swift Go 14 оснащен 14-дюймовым OLED-экраном с разрешением до 2,8K (2880х1800), который охватывает 100% цветовой палитры DCI-P3, сертифицирован VESA Display HDR True Black 500 и поддерживает частоту обновления. Устройство также доступно и в версии с сенсорным OLED-дисплеем формата WUXGA (1920х1200).

Acer Swift Go 14 оснащен новейшим процессором Intel Core Ultra 7 155H и сертифицирован как ноутбук на платформе Intel Evo Edition. Он имеет алюминиевый корпус, весит 1,32 кг, имеет толщину 14,9 мм и может работать без подзарядки до 12,5 часа. Процессоры Intel Core Ultra серии H поддерживают технологию Intel AI Boost, выполняющую роль движка ИИ. Конфигурация может включать до 32 ГБ оперативной памяти и накопитель емкостью до 2 ТБ.

Возможности ИИ использует функция Copilot в ОС Windows. Эта технология призвана ускорять выполнение различных задач и экономить время пользователей. Также новинка оснащена вебкамерой QHD 1440p, применяющей технологии искусственного интеллекта, двумя портами USB Type-C, HDMI 2.1 и слотом MicroSD, модулями Intel Wi-Fi 6E и Intel Bluetooth LE Audio.

Ноутбук Acer Swift Go 14 (SFG14-72) поступит в продажу в январе 2024 года по цене от 43 999 грн.

Новый игровой ноутбук Acer Predator Triton Neo 16 (PTN16-51) имеет два варианта 16-дюймового дисплея с разрешением до 3,2K, частотой обновления 165 Гц и соотношением сторон 16:10. Экран обеспечивает охват 100% цветовой палитры DCI-P3 и поддержку функции NVIDIA Advanced Optimus и технологии NVIDIA G-SYNC.

Конфигурация может содержать один из новых процессоров Intel Core Ultra с возможностью ускорения работы с помощью ИИ и дискретную видеокарту NVIDIA GeForce RTX серии 40 ─ до NVIDIA GeForce RTX 4070 для ноутбуков.

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Ноутбук обладает улучшенной системой охлаждения с вентилятором AeroBlade 3D 5-го поколения, жидкометаллической термопастой на процессоре и тепловыми трубками Vector. Пользователям доступна 3-зонная RGB-подсветка клавиатуры, разъемы HDMI, USB-C Thunderbolt 4 и слот для карт Micro SD.

Ноутбук Predator Triton Neo 16 (PTN16-51) поступит в продажу в Украине в марте 2024 года по цене от 67 999 грн. Для покупателей предусмотрена бесплатная месячная подписка Xbox Game Pass.