Acer возвращается со смартфонами Super ZX и ZX Pro с оптической стабилизацией и ценой от €90

В мире мобильных гаджетов хватает бюджетных смартфонов, но каждый раз интересно посмотреть, как давно знакомые игроки возвращаются в игру. После длительной паузы (примерно в 10 лет) компания Acer снова выходит на рынок смартфонов — на этот раз с двумя доступными моделями Super ZX и Super ZX Pro. Анонсировали их еще в апреле, и обещали старт продаж через 10 дней. На самом же деле ждать пришлось больше месяца. Но наконец оба аппарата поступили в продажу. Поэтому рассмотрим подробно, с чем Acer возвращается на рынок смартфонов.

Acer Super ZX

Super ZX — это типичный бюджетник, ориентированный на пользователей, которым нужен телефон без излишеств. Смартфон имеет 6,7-дюймовый IPS-дисплей с разрешением Full HD+ (2400х1080 пикселей), частотой обновления 120 Гц и яркостью до 800 нит. За производительность отвечает процессор Mediatek Dimensity 6300. Его дополняют 4, 6 или 8 ГБ оперативной памяти и 64, 128 или 256 ГБ встроенного хранилища. Всего предлагается пять конфигураций памяти.

Acer подчеркивает, что Super ZX — это первый смартфон в своем ценовом сегменте с 64-мегапиксельной камерой, поддержкой AI Image Enhancement, ультраярким дисплеем и самым быстрым чипом в своем классе. Здесь даже есть оптическая система стабилизации изображения в основной камере. Ее дополняют два 2-мегапиксельных модуля: макро и сенсор глубины. Фронтальная камера — 13-мегапиксельная. Емкость аккумулятора составляет 5000 мА-ч. Поддерживается быстрая зарядка мощностью 33 Вт. Дополняет картину поддержка стерео звука. Устройство работает под управлением ОС Android 15.

Acer Super ZX Pro

Модель Super ZX Pro получила улучшенные компоненты. Здесь используется 6,67-дюймовый AMOLED-дисплей с максимальной яркостью 1000 нит (разрешение и частота не изменились). Также эта модель получила более производительный чип Dimensity 7400 (как недавний Motorola Edge 60 Fusion). Конфигурации памяти тоже лучше — 6, 8 или 12 ГБ оперативной памяти и 128, 256 или 512 ГБ встроенного хранилища.

Камера на задней панели тоже тройная, но с некоторыми изменениями. Главный 64-мегапиксельный модуль с OIS дополняют 5-мегапиксельный сверхширокоугольный модуль и 2-мегапиксельный сенсор глубины. Фронтальная камера такая же — 13 Мп. Аккумулятор, зарядка и ОС также идентичны младшей версии.

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Цены

Новые смартфоны Acer уже можно купить в Индии. Компания установила следующие цены на свои новинки:

Acer Super ZX в конфигурации 4+64 ГБ памяти стартует с $105 или €90.

Acer Super ZX Pro с конфигурацией 6+128 ГБ памяти стоит от $210 или €185.

Источник: gsmarena