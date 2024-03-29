Адаптация sci-fi классики «Проблема 3 тел» от Netflix разгневала Китай

В первых сценах сериала, действие которого частично разворачивается в Пекине 1960-х годов, ученый подвергается жестоким побоям от красногвардейцев из-за своей веры в теорию относительности.

Хотя описание десятилетней Культурной революции в основном соответствует роману Лю Цисиня и многим историческим записям, китайские власти часто избегают обсуждения этого периода, пишет The Financial Times, поэтому некоторые сцены, а также главный антагонист-китаец несколько разгневали страну.

«Если определенным телевизионным сериалам придется настойчиво подавать истории в «западноцентричном» ключе, это не скрыть от глаз нашей аудитории», — заявил на этой неделе таблоид Коммунистической партии Китая Global Times.

Сериал, который создали шоураннеры «Игры престолов» Д. Б. Уайс и Дэвид Бениофф, а также сценарист «Настоящей крови» Александр Ву, получил на Netflix 11 миллионов просмотров всего за 4 дня, что делает его вторым по количеству просмотров англоязычным шоу на платформе.

Книга Лю Цисиня из трилогии «В память о прошлом Земли», на которой базировалась история сериала, разошлась миллионами экземпляров по всему миру, была переведена на несколько языков и получила премию «Хьюго» 2015 года. Она рассказывает об истории первого контакта человечества с высокоразвитой инопланетной цивилизацией.

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Хотя Netflix и другие стриминги США недоступны в Китае, многие в стране использовали VPN для просмотра, судя по большому вниманию к шоу на платформе микроблогов Weibo — посты с хэштегом «Netflix 3 Body Problem» собрали более 170 млн просмотров в настоящее время.

«Netflix, похоже, умышленно хочет донести устрашающее сообщение до своей глобальной аудитории: это китайцы привезли инопланетян на Землю», — написал один китайский пользователь социальных сетей, имея в виду роль главной героини в приглашении инопланетян посетить планету после ужасного опыта ее семьи во время Культурной революции.

Профессор баптистского университета Гонконга Ин Чжу говорит, что именно национализм является первопричиной критики сериала со стороны китайских зрителей.

«Адаптация Netflix вырезала историю из китайского культурного контекста и перенесла ее в Лондон», — сказал Хаочен, менеджер по связям с общественностью в Шэньчжэне, который в минувшие выходные просмотрел шоу на пиратском сайте.

Многие китайские зрители предпочли китайскую телеадаптацию 2023 года от технологического гиганта Tencent, действие которой происходило в основном в Китае с преимущественно китайскими актерами. Кенни Нг, академик кино в Баптистском университете, сказал, что оригинальный роман «стремится отойти от бинарных нарративов, но адаптация Netflix склоняется к более упрощенному и интересному подходу, разделяя персонажей на четкие категории добра и зла».

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«С другой стороны, адаптация Tencent поддерживает высокий уровень уважения к оригинальным деталям романа, хотя и пропускает некоторые деликатные сцены», — добавил Нг.

Китайское правительство ввело строгие правила цензуры в отношении изображения истории на экране.

«Это то, чего не могут сделать отечественные телевизионные компании, и делают иностранные каналы», — сказал Ченг, офисный работник в Чэнду, который не хотел, чтобы его полное имя было опубликовано.

Производственная команда старалась придерживаться оригинального романа, сказал Дерек Цанг, режиссер из Гонконга, который снял первые две серии шоу Netflix:

«Здесь нет элементов клеветы, направленной на Китай». По его словам, трудно определить точные различия во вкусах западной и восточной аудитории: «Я бы сказал, что версии Tencent и Netflix — это два очень разных подхода к адаптации».

И эта разница помогает объяснить нежелание Пекина ослабить правила цензуры.

В политическом плане китайская правящая партия «никогда не была довольна неограниченным доступом к западным культурным продуктам», сказал Джош Стенберг, доцент кафедры китайских исследований Сиднейского университета.

Несмотря на то, что многие китайцы считали успех романа символом культурной силы Китая, Уилл Пейтон, сотрудник Австралийского национального университета, сказал, что история Лю является более масштабной и «такой, которая исследует коллективную судьбу человечества, а не фокусируется исключительно на социальных, политических или культурных условиях Китая».

«Вот в чем заключается оригинальность Лю: он смотрит за пределы собственных границ Китая на универсальные темы», — добавил Пейтон.

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