На Netflix вышел сериал «Задача трех тел» — экранизация бестселлера Лю Цысиня от создателей «Игры престолов» (в украинском дубляже)

Сериал снят по мотивам трилогии китайского писателя-фантаста Лю Цысиня «Память о прошлом Земли». Шоураннерами выступают Дэвид Бениофф и Д.Б. Уайс (дуэт, работавший над «Игрой престолов»), а также выпускник «Настоящей крови» Александр Ву.

«Пять гениальных ученых в разные десятилетия и на разных континентах осваивают законы природы и приходят к ужасному выводу: существование человечества под угрозой», — говорится в синопсисе.

Главные роли в сериале «Задача трех тел» сыграли Бенедикт Вонг («Доктор Стрэндж в мультивселенной безумия») и Эйза Гонсалес («Годзилла против Конга») в компании с Джованом Адепом, Розалиндой Чао, Джесс Хонг, Марло Келли, Алексом Шарпом и другими.

Джонатан Прайс, Джон Брэдли и Лиам Каннингем, которые работали с Бениоффом и Уайсом в «Игре престолов» также среди актерского состава.

«Задача трех тел» состоит из 8 эпизодов продолжительностью до часа и доступна для просмотра на Netflix, в том числе и в украинском дубляже.

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