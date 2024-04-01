Adobe Firefly теперь генерирует изображения и стили из эскизов — 10 примеров использования функции Structure Reference

Structure Reference поможет пользователям Adobe Firefly генерировать изображения и стили на основе уже существующих зарисовок или эскизов, не тратя время на текстовые подсказки, которые модель обычно понимает не с первого раза.

Adobe Firefly — это семейство креативных генеративных моделей ИИ, доступных как в отдельной веб-программе, так и через функции, работающие на базе Firefly в ведущих программах Adobe. Также отдельный интерфейс генератора изображений Firefly был «специально создан» для системы visionOS в Apple Vision Pro.

Вот 10 примеров применения новой опции Structure Reference, которые собрал эксперт в области ИИ Мин Чу:

Старые мемы в новых стилях

Стилизация текстов

Стилизация логотипов

Стилизация снимков

Реалистичная визуализация эскизов

Стилизация аватаров

Рендеринг зарисовок в 3D

Стилизация художественных работ

Стилизация детских рисунков

Favbet Tech – это IT-компания со 100% украинской ДНК, которая создает совершенные сервисы для iGaming и Betting с использованием передовых технологий и предоставляет доступ к ним. Favbet Tech разрабатывает инновационное программное обеспечение через сложную многокомпонентную платформу, способную выдерживать огромные нагрузки и создавать уникальный опыт для игроков. IT-компания входит в группу компаний FAVBET.

Продолжается конкурс авторов ИТС. Напиши статью о развитии игр, гейминг и игровые девайсы и выигрывай профессиональный игровой руль Logitech G923 Racing Wheel, или одну из низкопрофильных игровых клавиатур Logitech G815 LIGHTSYNC RGB Mechanical Gaming Keyboard!