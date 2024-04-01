Новости Софт 01.04.2024 в 12:41 comment views icon

Adobe Firefly теперь генерирует изображения и стили из эскизов — 10 примеров использования функции Structure Reference

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Катерина Даньшина

Автор новостей

Раздел Технологии выходит при поддержке Favbet Tech

Structure Reference поможет пользователям Adobe Firefly генерировать изображения и стили на основе уже существующих зарисовок или эскизов, не тратя время на текстовые подсказки, которые модель обычно понимает не с первого раза.

Вот 10 примеров применения новой опции Structure Reference, которые собрал эксперт в области ИИ Мин Чу:

Старые мемы в новых стилях

11

Стилизация текстов

Стилизация логотипов

Стилизация снимков

Реалистичная визуализация эскизов

Стилизация аватаров

Рендеринг зарисовок в 3D

11

Стилизация художественных работ

Стилизация детских рисунков

Раздел Технологии выходит при поддержке Favbet Tech

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