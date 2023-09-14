Новости Софт 14.09.2023 в 13:26

Firefly – всем и каждому. Adobe открыла коммерческий доступ к генеративному искусственному интеллекту

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Катерина Даньшина

Автор новостей

Новое поколение генеративного ИИ Adobe Firefly вышло из бета-тестирования и теперь доступно для коммерческого использования в Adobe Creative Cloud, Adobe Express и Adobe Experience Cloud.

Adobe Firefly носит мультимодальный характер и может создавать аудио, видео, иллюстрации, шрифты и 3D-модели по текстовым подсказкам. Сейчас пользователям доступны векторное перекрашивание Illustrator, эффекты экспресс-превращения текста в изображение и инструменты Generative Fill Photoshop.

Исследовать генеративные возможности инструмента пользователи смогут и в отдельном веб-приложении Firefly – без оформления подписок Adobe Creative Suite (он будет включен в Creative Cloud вместе с Adobe Express Premium).

Adobe Firefly для бизнеса также становится общедоступным, что может заинтересовать компании, которые ищут коммерчески безопасную генеративную модель искусственного интеллекта – поскольку Firefly училась на контенте Adobe Stock и произведениях, не защищенных авторским правом. Дополнительно, Adobe анонсировала разработку инструментов, которые помогут брендам создавать специфический для их стиля контент.

Весь контент, созданный с помощью функций Firefly, будет помечен специальной «цифровой этикеткой» с метаданными авторства и пометкой «создано ИИ». Метка в частности отображает такую информацию как название объекта, дата создания, используемые инструменты, а также любые внесенные изменения.

Adobe также представляет новую систему на основе кредитов, которые пользователи могут заработать, чтобы получить доступ к самым быстрым рабочим процессам на базе Firefly. Платные планы веб-приложений Firefly, Express Premium и Creative Cloud будут включать ежемесячное распределение генеративных кредитов, а подписчики всех программ Creative Cloud получат 1000 кредитов в месяц.

Пользователи все еще смогут создавать контент Firefly, если превысят свой кредитный лимит, хотя программа будет работать медленнее. Также можно приобрести дополнительные пакеты подписки Firefly Generative Credit по цене от $4,99.

Теперь участники Adobe Stock смогут получить дополнительное вознаграждение – если позволят использовать свой контент для обучения ИИ. Размер выплаты будет зависеть от того, как часто они вносят произведения и будут предоставляться в качестве бонуса к имеющимся выплатам роялти. Несмотря на то, что Adobe не делится приблизительными цифрами, в компании отметили, что сумма является «значимой».

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Firefly – всем и каждому. Adobe открыла коммерческий доступ к генеративному искусственному интеллекту
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Innkreis

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Photoshop получил генеративные ИИ-функции Adobe Firefly, позволяющие добавлять/удалять объекты с изображения и расширять оригинальную сцену

Источник: Adobe, The Verge

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