Ajax Systems открывает инженерно-конструкторский центр в Харькове

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Об украинской компании Ajax Systems, занимающейся разработкой и производством высокоинтеллектуальных беспроводных систем безопасности, мы уже не раз писали. Теперь же стало известно, что Ajax Systems расширяет свою географию и открывает новый офис в Харькове.

Над какими именно устройствами будут работать инженеры в компании пока не разглашают, но намекают, что вскоре продуктовая линейка должна прирасти новыми полезными моделями.

«Мы верим в творческо-изобретательный потенциал Харькова. Этот город богат техническими университетами и конструкторскими бюро, где развиваются одни из лучших инженеров нашей страны». Александр Конотопский, основатель и CEO Ajax Systems.

Открытие офиса запланировано на декабрь 2019 года по адресу ул. Новгородская 3Б, БЦ «Нобель».

В настоящее время Ajax Systems активно собеседует Embedded и Hardware инженеров, а вскоре начнет набирать тестировщиков. В планах Ajax на этот год увеличить штат до сотни разработчиков. Открытые вакансии компании можно найти по ссылке.

Также в Ajax Systems рассматривают возможность открытия офисов в других городах Украины.