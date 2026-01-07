Новости Крипто 07.01.2026 comment views icon

Аккаунт лидера оппозиции Венесуэлы взломали, чтобы продвигать мошеннический токен: сообщение набрало более 190 000 зрителей

Аккаунт Эдмундо Гонсалеса, венесуэльского оппозиционного лидера, был взломан с целью рекламы криптовалютной аферы с токеном LIBRE. Пост в Х набрал более 190 тыс. просмотров. Разработчики токена вывели всю ликвидность через несколько часов после запуска.

На фоне политической турбулентности в Венесуэле киберпреступность нашла новую лазейку для атак. Об инциденте сообщила Plataforma Unitaria Democrática — главная оппозиционная коалиция Венесуэлы. Это произошло через несколько часов после того, как Гонсалес опубликовал видео с призывом освободить политических заключенных для продвижения нормализации ситуации в стране. Воспользовавшись эмоциональным фоном, хакеры опубликовали тред, который идеально имитировал стиль политика. Поэтому между лозунгами против притеснений и обещаниями победы они призывали подписчиков «присоединиться к борьбе» путем покупки скам-токена LIBRE.

Данные: Х

Впрочем, так называемый инструмент освобождения оказался не более чем ловушкой, известной как rug pull. Токен был создан буквально за несколько мгновений до объявления, и после привлечения опрометчивых инвесторов и накопления тысяч просмотров его создатели вывели всю набранную капитализацию. Менее чем за два часа злоумышленники исчезли с примерно 34 270 долларами, оставив после себя след обмана в сети Solana. Сообщение, опубликованное с компрометирующей учетной записи, было вскоре удалено.

Данные: Х

Этот инцидент имеет тревожное сходство со скандалом вокруг токена LIBRA в Аргентине в феврале 2025 года, хотя и с ключевым отличием. В том случае президент Хавьер Милей лично продвигал токен со своего официального аккаунта в X (без взлома), что привело к масштабному pump’у, за которым последовал стремительный обвал. В отличие от ситуации с LIBRA, на данный момент нет публичных показаний пострадавших. Оппозиция также не предоставила дополнительных деталей относительно масштабов взлома.

Данные: Х

Rug pull в криптовалютах — это тип мошенничества, при котором создатели проекта (обычно токена) привлекают инвесторов обещаниями больших прибылей, хайпом в соцсетях и быстрым ростом цены, после чего внезапно выводят всю ликвидность из пула (или массово продают свои токены) и исчезают с деньгами. В результате цена токена обваливается почти до нуля в течение нескольких минут или часов, оставляя инвесторов с полными или почти полными потерями. С целью защиты от таких схем специалисты рекомендуют проверять легитимность проектов, в частности опыт команды и токеномику. Кроме того, платформы должны проводить строгие аудиты перед листингом новых активов.

Источник: Criptonoticias.com

