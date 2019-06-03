Аккаунты в соцсетях для визы в США: Госдеп теперь требует от заявителей дополнительную информацию





Как сообщает AP, Государственный департамент США теперь требует практически от всех заявителей на визу предоставить свои аккаунты в социальных сетях, а также адреса электронной почты и номера телефонов, которые использовались за последние 5 лет.

Ещё в 2017 году Администрация Президента США Дональда Трампа внедрила новую форму заявки на получение визы, в которой заявителя могли попросить указать сведения о своих учётных записях в соцсетях. Но запрашивать дополнительную информацию или нет визовые офицеры решали в зависимости от необходимости провести более тщательную проверку завятеля. Как правило это требовалось от тех, кто путешествовал в области подконтрольные террористическим организациям, и в год это касалось около 65 тыс подавашихся на визу в США.

Теперь же, Государственный департамент США обновил формы для иммиграционных и неиммиграционних виз. В них появились поля с информацией об аккаунтах в социальных сетях, в которые заявители должны внести свои данные. При этом можно предоставлять информацию не только об учётных записях популярных социальных платформ, но и любых других.

Новое правило касатеся всех типов виз, кроме некоторых дипломатических и служебных. По данным источника, новое правило затронет около 710 тыс заявителей на иммиграционные визы, и 14 млн человек, которые подаются на неиммиграционные визы.

Источник: AP