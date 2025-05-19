Игрок Oblivion потратил более 10 000 золота и кучу заклинаний, чтобы спасти неадекватного NPC

Игрок Oblivion Remastered захотел спасти одного очень специфического персонажа — ему это стоило фантазии, кучи заклинаний и более 10 000 золота.

В новости присутствуют спойлеры к стороннему квесту Oblivion Remastered

Игрок Oblivion Remastered на имя Plane-Session-6624 сделал все возможное, чтобы спасти Глартира из Скинграда. Его охранники и местные считали чудаковатым, но он оказался параноидальным психом. Игрок решил ему не просто подыграть, а влить множество баффов, исцеления и зелий, чтобы поддержать Глартира во время кровавой расправы над мнимыми врагами.

Речь идет о квесте «Паранойя», где NPC-эльф Глартир убежден, что за ним следят. Игрок может подыграть ему или попытаться остановить, чтобы он не натворил беды. Но можно сказать, что он прав, а потом не помочь — тогда Глартир пойдет сам убивать своих соседей. И, конечно, мгновенно погибнет от мечей охранников.

Однако Plane-Session-6624 подумал, что ему этих вариантов недостаточно. Он поставил себе цель, что Глартир должен выжить. Сперва игрок попытался дать ему броню — но Oblivion Remastered не позволяет подбросить снаряжение в карман NPC. Тогда в ход пошла магия: куча заклинаний на усиление силы, выносливости и защиты, а также зелья на исцеление.

«У меня также есть заклинание «Укрепление» на 100 единиц силы и 100 единиц выносливости для него, а также мощное исцеление, но, похоже, он просто не делает достаточно, чтобы нанести вред охранникам, и я просто не могу поддерживать свою магию достаточно долго, чтобы вылечить его. Есть идеи?» — спросил он в сообществе Reddit.

На следующий день игрок вернулся с апдейтом:

Creators — агентство международного PR для технологических и B2B-компаний PR для компаний и их лидеров Организация интервью в медиа, подкастах, выступлений на конференциях Европа, Азия, Америка Узнать больше

«Я создал Супер Саяна Глартира. Он выкосил орды охранников, убил всех своих врагов… и всё сошло ему с рук?» — — добавляет он.

Как оказалось, главную роль сыграли щиты и усиление повреждений от тупого оружия. Смесь баффов обеспечила 70% защиты, +100 к выносливости и повреждениям, плюс усиление ловкости и максимальное исцеление. На зелья ушло около 4 тысяч, но в целом он потратил более 10 000 между созданием заклинаний, магическими предметами и алхимией.

Благодаря такому подходу Глартир не только выжил, но и закатал в землю всех, кого считал заговорщиками. И, похоже, остался живым и свободным, несмотря на десятки убитых NPC. Даже спустя 20 лет после релиза игроки находят для себя что-то новое, кроме лошадь-призрак и региона, который считается главным для TES 6.

Источник: Games Radar